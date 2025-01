Sakari Manninen suspendu pour son coup de crosse contre un arbitre

Sakari Manninen devra rendre son casque de Top scorer pour un certain temps. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'était forcément une décision très attendue, tant la scène a fait causer dans le milieu du hockey sur glace depuis mercredi soir. Il ne restait qu'une dizaine de minutes à jouer à Zoug et le score (6-3) ne laissait plus rien espérer aux Grenat. C'est à ce moment que Sakari Manninen a eu un geste totalement inexplicable. Il s'est approché d'une mêlée et a donné un cross check à Georges Huguet, juge de ligne de la rencontre.

Dès le lendemain, le Juge unique a annoncé l'ouverture d'une enquête contre Sakari Manninen et avait suspendu l'attaquant de Genève-Servette pour la rencontre de vendredi soir à Ambri. En attendant la sanction définitive. Celle-ci est tombée et le Finlandais regardera les cinq prochains matches depuis les tribunes.

Sans surprise, l'action a été classée en Catégorie III, ce qui est le plus haut degré et peut entraîner une sanction d'au minimum cinq matches. L'attitude du joueur et le repenti immédiat ont probablement joué ne sa faveur puisqu'une sanction largement plus lourde aurait pu être prononcée. Son «casier» vierge a également dû faire penser la balance de la justice en sa faveur.

Sakari Manninen manquera donc les duels face à Ambri, Fribourg, Kloten, Rapperswil et Lugano. Les pensionnaires des Vernets ont cinq jours pour faire recours contre cette décision. Une issue qui paraît bien peu probable, tant le jugement paraît être dans la fourchette basse de ce qu'aurait pu risquer l'attaquant finlandais.

Pour rappel, Genève-Servette compte actuellement sept joueurs étrangers sous contrat puisque les Grenat ont signé un bail de courte durée avec l'attaquant Dmytro Timsahov. Le Suédois s'est entendu avec les Aigles jusqu'au 2 février prochain. Le binôme d'entraîneurs Yorick Treille et Rikard Franzen ne devra donc pas laisser un élément importé en tribunes ces prochains temps

Développement suit