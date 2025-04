Photo: Alvaro Perez

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Des gradins jusque dans la rue, la flamme est rallumée.» Dans la bouche de la rappeuse Karine Guignard, plus connue sous le nom de La Gale, la récente renaissance du Lausanne HC prend tout son sens. Mardi, c'est elle qui avait pris place sur la plateforme réservée au capo de la Section Ouest, le groupe ultra lausannois, quelques minutes avant le match pour chanter son morceau «Lausannois» en hommage à «son» club. «Un moment incroyable», nous raconte-t-elle le lendemain.

Pour ce premier match de la finale, le Lausanne HC avait décidé de convier une nouvelle fois celle dont le titre est diffusé sur le vidéotron depuis deux mois désormais. «Cela me rend humble de voir que ce morceau a permis de réunir tout type de personnes, jeunes comme moins jeunes, apprécie-t-elle. Cela ne va pas de soi avec le rap. Mais les retours sont vraiment bons et cela me touche beaucoup.»

Durant quelques minutes, elle a pris possession du strapontin dédié au meneur des ultra. «C'est ma plus petite scène face à ma plus grande jauge», rigole-t-elle. Ce si grand public, elle l'avoue, l'a quelque peu impressionnée. «Durant les minutes qui précèdent le moment de monter sur la plateforme, j'avais hyper peur et un gros trac, avoue-t-elle. Mais dès que les premières notes ont commencé, j'étais dedans grâce à l'énergie des gens.»

«Plus polis que sur le reste de la saison»

Une hargne qu'elle n'est pas parvenue à insuffler aux joueurs lausannois, battus 0-3 pour leur entrée en lice dans cette finale. «Je ne suis pas Merlin l'enchanteur non plus, se marre-t-elle. Mais c'est vrai qu'ils m'ont semblé un peu trop polis sur ce match. Surtout si je compare au reste de la saison où je les ai trouvés excellents. Je suis consciente qu'il y a un nombre incommensurable de paramètres qui entrent en ligne de compte dans un match et c'est forcément un peu facile de remettre les choses en question depuis les tribunes. Mais c'est vrai que lorsqu'on perd 0-3, je ne le vis pas très bien (rires). Au lendemain de ce match, je suis groggy comme les 9000 et quelques autres personnes présentes.»

L'histoire d'amour entre La Gale et le club de la Vaudoise aréna remonte bien avant l'arrivée du LHC dans ses nouveaux murs et la période faste du moment. Encore ado, elle venait à la patinoire. «J'écoutais les matches à la radio et parfois je venais à Malley» se souvient-elle. J'ai grandi à la campagne et dans la famille, on suivait beaucoup le basket aussi. J'ai très vite été attirée par l'effervescence de la tribune et c'est naturellement que je me suis rapprochée de la SO (ndlr Section Ouest).» Cette collaboration tombait donc sous le sens. «Certains venaient à mes concerts et moi, j'ai fini par aller au match, cela s'est fait naturellement», détaille-t-elle.

«Au moment de penser à écrire le titre «Lausannois», c'était important pour moi que les gens se reconnaissent dans les paroles et que le morceau représente la vibe qui entoure ce club.» Mission accomplie puisqu'il est diffusé à chaque match. «Je ne m'aime pas au point d'attendre que le clip passe sur l'écran géant (rires), mais c'est vrai que ça fait plaisir. Des gens sur un forum ont demandé que ce soit diffusé. Ça fait chaud au cœur. Ca veut dire qu'ils se sont reconnus dans ce que j'ai fait.»

Fidèle au poste

Et malgré l'énergie communicative de La Gale, le LHC n'est jamais vraiment parvenu à prendre le match à son compte. Cette défaite ne la démotive pas pour autant. «Je suis moins stressée que durant les quarts ou les demi-finales parce que c'est le début de la série de matches, précise-t-elle. Contre Langnau ou Fribourg, je me réveillais en pensant au match avec appréhension. Là, j'ai bon espoir que la série tourne. Ce qui me dérange davantage, c'est de voir les gens qui partent avant la fin sous prétexte que l'équipe perd. On doit être là en cas de victoire ou en cas de défaite. C'est le but du jeu quand tu es fan, non?»

Ce jeudi, elle suivra le match à distance, ne pouvant pas se rendre à Zurich. Mais samedi, elle sera fidèle à son poste, dans le virage ouest. Et comme l'artiste le dit elle-même:

«La saison s'ouvre, avec elle un nouveau chapitre

Même si parfois on souffre

D'être passés si près du titre.

Toujours là pour faire la bringue»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations