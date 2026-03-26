Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est une équipe de Fribourg Gottéron encore diminuée qui se rend à Rapperswil pour tenter d'égaliser à 2-2 dans la série de quart de finale. Les Dragons se présentent en effet sans Andrea Glauser, touché mardi soir lors du troisième match.

Le défenseur s'était blessé au genou en chargeant un adversaire. Après avoir tenté de serrer les dents, le No 96 avait été contraint de jeter l'éponge et de quitter ses coéquipiers à la mi-match. En fin de soirée, il avait été aperçu quitter la BCF Arena à l'aide de béquilles. Ce n'est donc pas une grande surprise de le voir absent de la feuille de match en ce jeudi.

Pour compenser son absence, Roger Rönnberg a décidé de relancer le jeune Ludvig Johnson. L'arrière de 19 ans n'a pas encore joué durant ces play-off. Il avait même disputé un match de juniors après la fin de la saison régulière. En ce jeudi, il aura l'occasion de prouver à son entraîneur qu'il peut aider les Dragons. Sur le papier, c'est toutefois Simon Seiler qui remplacera poste pour poste Andrea Glasuer avec Maximilian Streule en deuxième ligne.

Touché lors du premier match de cette série face à Rapperswil, Attilio Biasca n'est, pour sa part, pas en mesure d'effectuer son retour au jeu pour le quatrième acte. L'ailier occupe toujours une infirmerie au sein de laquelle Sandro Schmid et Marcus Sörensen sont également présents. La saison du premier nommé est terminée, tandis que le Suédois n'est toujours pas prêt à revenir au jeu. Touché en début d'année, il était censé manquer à l'appel «au moins jusqu'aux Jeux olympiques».