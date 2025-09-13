Genève-Servette peut s'appuyer sur une ligne phénoménale

Bien que battu à Berne, Genève-Servette a pu rentrer à la maison avec une certitude: il a une première ligne qui va lui permettre d'avoir du succès cette saison. Avec Granlund, Manninen et Puljujärvi, la «Grannijärvi» sonne comme une évidence.

Le trio Sakari Manninen (à g.), Markus Granlund (2e de la g.) et Jesse Puljujärvi (3e de la g.), la nouvelle arme fatale du GSHC? Photo: Urs Lindt/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Deux matches et deux buts. La première ligne de Genève-Servette a certes scoré tant face à Ajoie que contre Berne. Mais elle semble en avoir tellement sous la pédale que cette moisson paraît terriblement faible. «J'ai l'impression que nous nous trouvons bien», confirme Jesse Puljujärvi. Le Finlandais a rejoint les Vernets cet été et complète à merveille le duo composé de Sakari Manninen et Markus Granlund. Avec lui, les trois forment une «Grannijärvi» complémentaire et percutante.

Ce n'était pas le cas au début de la préparation. «Lors des deux premières semaines du camp, nous n'évoluions pas ensemble, se souvient le nouveau venu. Mais dès le moment où le coach a décidé de nous mettre sur le même trio, cela a bien fonctionné.» C'est Yorick Treille qui est à l'origine de ce choix qui paraît naturel. «Pour le moment, cela fonctionne, apprécie le coach français. Mais nous avons sept étrangers et au gré des tournus, ils ne joueront pas nécessairement toujours ensemble.»

Action magnifique

Sur ce qu'ils ont montré lors des deux premiers matches, les trois Finlandais n'ont toutefois donné aucune raison au Français de changer quoi que ce soit. La première période sur la glace de Berne a tourné à la démonstration des trois hommes. À un détail près. «Il faut que l'on marque, rigole Jesse Puljujärvi. Nous nous créons bien des occasions, mais nous ne sommes pas encore assez efficaces.» L'ancien joueur de NHL pense évidemment à lui au moment où il dit cela. Son action de la 11e minute s'est terminée sur le poteau alors qu'il avait fait tout juste jusqu'alors. «Je ne sais toujours pas comment j'ai pu manquer cela», s'agace-t-il en repensant à cette scène.

Ce sont ces petits détails qui manquent encore au trio pour ne pas être uniquement spectaculaire, mais une arme fatale. Yorick Treille laisse-t-il son associé Ville Peltonen, compatriote du trio, s'en occuper? «On parle tous suffisamment bien anglais pour que ce ne soit pas un problème de nous comprendre, rigole-t-il. Mais c'est vrai qu'ils se connaissent tous depuis longtemps et Ville aide probablement au niveau de la communication.»

Encore en adaptation

Malgré la défaite en terres bernoises sur un coup de dés lors des tirs aux buts, Treille et Puljujärvi étaient du même avis: la prestation était d'un bon niveau. «Cela aurait pu tourner en notre faveur, mais Berne a mérité de disputer une prolongation, précise le technicien. De notre côté, il y a eu du bon et du moins bon. Hormis les cinq dernières minutes, je n'ai pas été très convaincu par notre deuxième tiers. C'était clairement un de nos moments faibles. Nous devons essayer de les minimiser.» Rien à voir toutefois avec les fameux - et très réguliers - trous d'air qui pourrissaient les matches genevois lors de la saison dernière.

Un constat positif, surtout que Jesse Puljujärvi, lui, en est encore à la phase d'adaptation. Il n'a finalement disputé que deux matches officiels avec les Aigles. «Mais en jouant avec de tels joueurs, cela simplifie encore mon arrivée en Suisse», apprécie-t-il. Samedi, Genève accueillera Kloten et l'ailier au No 9 se verrait bien marquer son premier but en National League. «Les occasions sont là et j'ai quand même l'impression de tourner autour sur ces deux premiers matches». L'excellente impression visuelle compense. Surtout qu'il paraît physiquement terriblement impactant. «Je suis content que cela se remarque, rigole-t-il. J'ai envie d'apporter cette dimension dans mon jeu.» Et cela se voit.