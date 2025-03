Quel sera le sort de Fribourg, Genève et Bienne ce soir?

Le cas Genève

Genève-Servette termine dans le Top 10...

... s'il marque un point de plus que Bienne (qui se rend à Lugano).

ou

... s'il marque deux points de plus que Langnau (qui accueille Ajoie)

ou

... s'il marque trois points de plus qu'Ambri (qui va à Fribourg).

En cas d'égalité de points à deux équipes, Genève-Servette passerait...

... derrière Bienne pour autant que la différence de buts reste à son désavantage (actuellement, c'est largement le cas).

... devant Rapperswil aux confrontations directes.

... devant Ambri aux confrontations directes.

... devant Langnau aux confrontations directes.

En cas d'égalité de points à trois équipes, Genève-Servette passerait...

... derrière Langnau, mais devant Ambri.

... devant Rapperswil et Ambri.

... devant Bienne et Ambri.

... devant Langnau et Bienne.

... devant Langnau et Rapperswil.

... derrière Rapperswil, mais devant Bienne.

En cas d'égalité de points à quatre équipes, Genève-Servette passerait...

... devant Langnau, Rapperswil et Bienne.

... devant Rapperswil, Bienne et Ambri.

... derrière Langnau, mais devant Rapperswil et Ambri.

... derrière Langnau, mais devant Bienne et Ambri.

En cas d'égalité de points à cinq équipes, Genève-Servette passerait...

... derrière Langnau, mais devant Rapperswil, Bienne et Ambri.