Lausanne - Zurich: Les 5 questions clés avant l’acte III

1 Kevin Pasche va-t-il rebondir?

Jeudi soir, le jeune gardien lausannois a eu un but sur la conscience. Le 1-0 de Justin Sigrist. Depuis le début de cette finale, il ne fait pas vraiment la différence là où Simon Hrubec est intransigeant devant son filet. On disait la même chose lors de la demi-finale face à Fribourg Gottéron. Et Kevin Pasche a réagi de la plus belle des manières en étant décisif lors des trois dernières rencontres remportées face aux Dragons.

Aujourd’hui, la marche est beaucoup plus haute avec d’injouables Zurich Lions avec un talent offensif sur toutes les lignes ou presque. Cette saison, Kevin Pasche a relevé bien des défis. Devenir gardien titulaire en National League à 22 ans n’est pas une chose aisée. Il a réussi et même flirté avec le record de blanchissage appartenant à Leonardo Genoni. Aujourd’hui, freiner Malgin, Andrighetto & Co représente sans doute le plus gros challenge de sa jeune carrière. Sera-t-il à la hauteur?

2 Le box-play lausannois tiendra-t-il le rythme?

Avant le match de jeudi, le power-play des Zurich Lions marquait un but toutes les trois minutes 40 secondes environ. Une moyenne affolante qui devait inciter les Vaudois à ne pas se faire punir trop régulièrement. Pourtant, les hommes de Geoff Ward ont concédé de nombreuses pénalités sur les bords de la Limmat, ce qui aurait pu (dû) leur coûter cher.

En huit minutes de supériorité numérique, Zurich n’est pas parvenu à tromper Kevin Pasche et la boîte du LHC. Un accomplissement qui aurait dû permettre aux Lions lémaniques de prendre le dessus sur les Lions alémaniques. Si le box play des Vaudois continue de performer de la sorte dès ce samedi soir, cela pourrait finir par leur sourire.

3 Comment freiner Derek Grant?

On parle (logiquement) beaucoup de la première ligne et du duo composé de Sven Andrighetto et de Denis Malgin. Mais il y a un autre attaquant zurichois qui réalise un chantier immense depuis le début de cette finale: Derek Grant. Le Canadien avait déjà été excellent la saison dernière pour aider les ZSC Lions à gagner le titre. Il est reparti sur les mêmes bases.

Jeudi, c’est lui qui a pris place au centre de la deuxième ligne et il a fait vivre une soirée compliquée à Ken Jäger. Les deux hommes ont été souvent opposés dans les ronds d’engagement et c’est très souvent Derek Grant qui a pu sortir victorieux du duel. Tout comme sa ligne avec Jesper Fröden et Yannick Zehnder a fait mal à la triplette Rochette/Jäger/Bozon. Geoff Ward va-t-il tenter un autre match up pour l’acte III et tenter de minimiser la mainmise de Grant sur la rencontre?

4 Dominik Kahun est-il un joueur de play-off?

D’ailleurs si le coach canadien veut pouvoir tenter autre chose, cela passera par de meilleures prestations de la part de Dominik Kahun. Le joueur de centre allemand est arrivé avec un CV reluisant. Très bon avec Berne, il se devait de confirmer en play-off, chose qu’il n’avait pas été capable de faire la saison dernière (7 matches, 1 assist).

En Amérique du Nord, il n’a disputé que deux rencontres de séries éliminatoires (0 point) durant les trois saisons qu’il y a passé. Difficile de se faire un avis. En Suisse, il a connu une bonne série face à Bienne lors de sa première année (6 points en 6 matches dont 4 buts), mais son équipe avait été éliminée. Durant ces play-off, Dominik Kahun a été étincelant face à Langnau avec 10 points en 7 matches. Depuis? Une passe décisive en neuf rencontres. Si Lausanne veut avoir une chance de revenir, cela passera par un Dominik Kahun dominant. Ce d’autant plus que les alternatives au centre ne sont pas légion, rendant sa place moins menacée que celles d’autres joueurs étrangers.

5 Sven Andrighetto peut-il baisser le ton?

Neuf matches, huit buts et dix rencontres consécutives avec au moins un point à son compteur. Le No 10 des Zurich Lions est dans une forme absolument exceptionnelle. Avec Sven Andrighetto et Denis Malgin, c’est comme si les Zurich Lions alignaient deux attaquants étrangers supplémentairs. Dans cette finale, il a marqué lors de chaque match et paraît en avoir encore sous la lame.

Ce qui complique la tâche du LHC, c’est que Zurich ne compte pas uniquement sur lui pour marquer des buts, loin s’en faut. C’était davantage le cas en quarts de finale ou en demi-finales avec des équipes de Langnau et Fribourg moins talentueuse sur trois lignes que cette équipe des ZSC Lions. Va-t-il se calmer? Il le faudrait pour le bien de cette série.