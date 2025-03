Dès ce samedi soir, toute la Romandie n'aura d'yeux que pour le derby romand entre Lausanne et Fribourg. Mais avant ce premier acte, on revient sur les cinq questions clés de ce premier duel à la Vaudoise aréna (20h, en direct sur Blick)

Jakob Lilja va-t-il inquiéter Kevin Pasche? Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Pour la troisième fois de l'histoire, Lausannois et Fribourgeois vont s'affronter en play-off. Les deux formations romandes ont remporté une série chacune. La plus récente date de la saison dernière avec une victoire finalement assez aisée du Lausanne HC contre une équipe de Fribourg Gottéron qui a semblé ne jamais pouvoir menacer l'équipe de Geoff Ward.

Cette année, la donne sera-t-elle différente? Avant de penser à cette interrogation très large, penchons-nous déjà sur ce premier acte avec cinq questions centrales avant le premier lâcher de puck.

1 Kevin Pasche peut-il rivaliser avec Reto Berra?

La taille et l'expérience ou la mobilité extrême et la fougue de la jeunesse? Entre Reto Berra et Kevin Pasche, qui va remporter le match dans le match? Les deux portiers ont de solides atouts à proposer. Mais le gardien de Fribourg Gottéron a ce que son jeune rival n'a pas: l'expérience. Connor Hughes n'était-il pas dans la même situation voici 12 mois avec une absence totale de repère en séries? Cela ne l'avait pas empêché d'être rayonnant durant tout le duel face à Fribourg et plus généralement durant tous les play-off. Lors des quarts de finale, Kevin Pasche n'a pas toujours paru à son avantage, au contraire de Reto Berra. Inversion de la tendance à venir ou non?

2 Dans quel état de forme est Michael Raffl?

Il était LA figure emblématique des derniers play-off qui ont vu le Lausanne HC passer à un souffle du titre national. L'Autrichien de 36 ans a vécu le même genre de saison qu'en 2023/2024. Des blessures au genou qui l'ont forcé à passer sous le bistouri et un retour au jeu en cours de championnat. Là où ce fut un gros avantage voici 12 mois avec un Michael Raffl frais et impactant par sa présence physique, on est en droit de se demander si l'ancien joueur de NHL en a encore sous la lame. Face à Langnau, il n'a pas (encore?) eu l'influence espérée sur le jeu.

3 Lausanne peut-il passer une vitesse supplémentaire?

C'est probablement la plus grosse question concernant le Lausanne HC. Et bien malin qui pourrait y répondre avant le début de cette demi-finale. Sur ce qu'ils ont montré en saison régulière, les Lions ont franchement belle allure. Et puis il y a eu cette fin de championnat en demi-teinte. Rien d'alarmant se disait-on logiquement sur le moment tant les Vaudois avaient de la marge au classement.

Le quart de finale face à Langnau n'a pas franchement levé les inquiétudes naissantes, bien au contraire puisque le LHC a dû cravacher durant sept matches. La saison dernière, ce fut également le cas avec un quart de finale accroché contre Davos, un adversaire d'un autre calibre que Langnau. Mais par la suite, le rouleau compresseur de la Vaudoise aréna s'était mis en marche avec Fribourg comme première victime. Revivra-t-on ce scénario dès ce samedi soir?

4 Andreas Borgman ou Daniel Ljunggren?

Du côté de Fribourg, il s'agit finalement de la seule interrogation en ce qui concerne l'alignement. L'équipe est bien en place et Lars Leuenberger n'a pas besoin de trop s'amuser à brasser ses lignes. Il n'y a guère que son sixième étranger qui pourrait le faire se questionner. Mais mercredi à Berne, «LL» a fait confiance à Daniel Ljunggren, alors qu'Andreas Borgman était de retour de suspension. Il y a donc de bonnes chances que le technicien saint-gallois décident de repartir avec la même configuration. Ce d'autant plus que l'attaquant a marqué mercredi soir à Berne.

5 Fribourg a-t-il trouvé la clé contre Lausanne?

Il n'est pas simple de tirer trop d'enseignements de l'un des derniers matches de la saison. Toujours est-il qu'à Lausanne, Fribourg avait réalisé une très forte impression. Certes, le LHC était déjà assuré d'être premier, mais les Lions n'avaient pas joué à l'économie. Les Dragons, sur les quatre affrontements de la saison, ont globalement de bien meilleurs chiffres. Les buts escomptés par 60 minutes de jeu à 5 contre 5 sont largement plus haut (3,03 à 2,13).

Plus intéressant encore, Fribourg a toujours su contenir le jeu de transition très vertical des Vaudois puisqu'ils ont deux fois moins d'occasions de buts dans ces conditions que face à un autre adversaire de National League. Dès lors se pose la question: Fribourg a-t-il trouvé la clé? Sur cette saison régulière, peut-être. Mais on l'a vu la saison dernière, Geoff Ward est un maître-tacticien qui devrait savoir s'ajuster.