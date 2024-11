Joren van Pottelberghe s'est gravement blessé au pied en promenant son chien Vino au bord de la rivière. Le gardien de but de Lugano n'a été inattentif qu'un instant. «Cela ne m'arrivera plus jamais.»

1/7 Le lendemain de la victoire 3-1 contre les Lakers, le gardien de Lugano Joren van Pottelberghe s'est gravement blessé au pied. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Nicole Vandenbrouck

C'est un faux pas douloureux qui a mis Joren van Pottelberghe hors de combat pour plusieurs mois. Pour rappel, le gardien de but du HC Lugano s'est blessé début octobre lors d'une promenade avec son chien. Six semaines plus tard, le joueur de 27 ans raconte pour la première fois ce qui s'est passé ce lundi après-midi.

Après son cours d'italien hebdomadaire, Joren van Pottelberghe rentre brièvement chez lui pour chercher Vino. Avec son Retriever de la Nouvelle-Écosse de trois ans, un chien de chasse aux canards, il souhaite se promener au bord de la rivière Cassarate. «Vino adore l'eau, je voulais lancer des bâtons avec lui», raconte le portier. C'est lors du dernier pas sur la berge que cela se produit. Lors d'un petit saut, l'infortuné atterrit malencontreusement sur une pierre et se plie le pied droit.

«J'ai pu le refroidir immédiatement dans l'eau», se souvient-il. Le gardien de l'équipe nationale regagne la voiture en boitant sur une jambe et se présente chez le physio de Lugano, qui doit examiner son pied. Par sécurité, celui-ci l'envoie à l'hôpital pour un contrôle. Là, Van Pottelberghe, qui ne craint rien de grave, reçoit un diagnostic douloureux: plusieurs fractures à la cheville, une opération est inévitable. Une plaque et un ligament sont posés par un spécialiste à Bâle pour stabiliser l'articulation du pied.

Un programme d'entraînement pour les yeux

À l'époque, il n'en revient pas, entre-temps, il a surmonté la première frayeur. «C'était un accident d'une rare violence et entièrement de ma faute. Je n'ai été qu'un instant trop inattentif, dit-il. Cela ne m'arrivera certainement plus jamais.» Sa fiancée Sina, qu'il épousera l'été prochain, lui a en outre déjà assuré, avec un clin d'œil, qu'elle ne laisserait plus son chéri partir seul en promenade.

La dernière fois que le gardien drafté par Detroit a été blessé, c'était en mars 2022, avec une déchirure du ligament croisé. Ce qu'il a appris de cette expérience : «J'aborde certaines choses différemment après l'opération». En plus des exercices thérapeutiques quotidiens pour le pied, Joren van Pottelberghe est également sollicité et occupé mentalement. Depuis cette saison, le gardien de but travaille avec un neuroscientifique qui lui a concocté un programme d'entraînement et de coordination oculaires. Le prochain contrôle médical à la fin du mois montrera l'état d'avancement de son rétablissement. Il s'agira notamment d'évaluer la mobilité de l'articulation du pied.