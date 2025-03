Julien Sprunger sera-t-il poursuivi pour cette charge?

Grégory Beaud Journaliste Blick

La 74e minute aurait bien pu marquer la fin de saison du CP Berne. À cet instant, Julien Sprunger a chargé Waltteri Merelä et l'a envoyé au sol. Quelques instants plus tard, Samuel Walser a pu se présenter en position dangereuse devant le but des Ours. Mais le gardien Philip Wüthrich a mis un terme à cette action.

Mais que s'est-il passé quelques secondes auparavant? La charge de Julien Sprunger était-elle punissable? Sur les premiers ralentis, le capitaine des Dragons semble plutôt toucher le torse du Finlandais. Un avis partagé par son coach, Lars Leuenberger, qui avoue n'avoir pas revu la scène sous tous les angles. «J'ai vu bien pire que cette charge», précise-t-il.

C'est également le premier avis de Nadir Mandioni, ancien arbitre et expert pour «Mysports»: «Julien Sprunger est grand, mais il ne se fait pas plus grand sur cette action. Il garde le bras près de son corps et ne sort pas le coude. Pour moi, c'est un bon check.»

Mais un dernier angle vient tout de même instiller le doute dans la tête de tout le monde. Nadir Mandioni y compris. Depuis l'angle opposé, le point d'impact pourrait être sur la tête du Finlandais de Berne. «En voyant tous les angles à disposition, il est vrai que l'on pourrait également penser qu'il y a un premier impact au niveau de la tête et donc une pénalité de match contre Julien Sprunger.»

Sur le canal francophone de «Mysports», l'ancien arbitre Stéphane Rochette est aussi passé par le même cheminement que Nadir Mandioni. Après avoir pensé - comme tout le monde - que la charge de Julien Sprunger était légale, il a également douté avec la troisième image: «Ah peut-être bien qu'il touche la tête.»

Sur la glace, les arbitres n'ont annoncé aucune pénalité et n'ont donc pas pu aller visionner les images vidéo. Mais le juge unique, lui, aura tout loisir de décortiquer la séquence et, le cas échéant, d'ouvrir une enquête s'il l'estime nécessaire.