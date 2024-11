Clubs cherchent joueurs suisses désespérément

Jan Kovar (à g.) et Toni Rajala, deux des meilleurs compteurs de la Ligue Photo: keystone-sda.ch

Désolé de casser l'ambiance, mais le constat fait tout de même froid dans le dos. Après une vingtaine de matches de saison régulière, il y a... neuf joueurs suisses dans le Top 50 des compteurs de National League. Il y en avait 16 lors du championnat 2023/2024 et même 19 lors de l'exercice 2019/2020. Par écrit, le constat et cette chute qui semble inexorable n'est déjà pas fameux. Mais visuellement, c'est plus flagrant encore.

On peut évidemment faire du cas par cas et se dire que Calvin Thürkauf ou Gaëtan Haas ont été blessés et qu'ils seraient probablement dans cette liste. Que l'échantillon n'est pas encore tout à fait représentatif ou que Saturne n'était pas aligné sur Jupiter depuis septembre dernier. Ou autre. Des explications plus ou moins farfelues pourront toujours exister.

Mais il ne faut pas se voiler la face: Les joueurs helvétiques ou à licence suisse pesant sur le jeu sont toujours moins nombreux, année après année. Conséquence? L'inflation, évidemment. Ce n'est pas un hasard si le mercato n'a jamais été aussi rapide que cette année.

Le mercato est déjà (presque) terminé

Des joueurs moyens qui habituellement signaient en février ou devaient même attendre la fin de saison pour être fixés sur leur avenir sont dorénavant très courtisés. Nous sommes le 22 novembre et vous ne devinerez jamais qui sont les deux attaquants les plus productifs à n'avoir pas encore de contrat pour la saison prochaine: Simon Moser, 35 ans (10 points) et Chris Baltisberger, 33 ans (9 points). Les deux suivants? Dario Bürgler, 36 ans (8 points) et Julien Sprunger, 38 ans (8 points).

Et au niveau des défenseurs, ce n'est pas franchement plus fameux avec le seul Elia Riva (10 points) à être l'unique arrière d'impact encore sur le marché. Et devinez quoi. Les clubs se tirent la bourre pour lui. Non pas que je veuille lui manquer de respect, mais ce constat a quelque chose de particulièrement révélateur, vous en conviendrez.

Le power-play? Une affaire d'étrangers

Depuis le début de saison, seuls quatre joueurs à croix blanche se hissent dans le Top 20 des buteurs en supériorité numérique. Ils étaient encore neufs lors de la saison 2020/2021. Pire. Il y a cinq ans, il y avait 58 joueurs à croix blanche patinant durant 2'00 ou plus en supériorité numérique par match. Ils sont aujourd'hui... 38. Il y avait 15 défenseurs impliqués contre 5 aujourd'hui. Oui, il n'y a que quatre arrières suisses à évoluer autant en power-play.

Que s'est-il passé entre temps? Bien entendu, le passage à six étrangers au terme de la saison 2020/2021 a eu un impact significatif. Cette augmentation, couplée au nombre clubs passé de douze à quatorze, aurait dû permettre aux joueurs suisses de se diluer dans les formations de l'élite.

Mais au fait, est-ce grave?

On nous l'a fait croire. Je l'ai naïvement cru. Les joueurs importés No 5 et 6? Des internationaux finlandais, suédois ou tchèques. Les meilleurs suisses? Ils s'arrachent entre les nantis et y jouent des rôles moins en vue puisqu'ils évoluent avec des cracks.

Dès lors, une question se pose. Faut-il le regretter ou simplement le constater? Chacun aura sa propre réponse et ce n'est pas à moi de choisir pour vous. En tant que spectateur de National League, on ne peut que se réjouir du niveau de notre championnat. Et je suis sûr que si votre club venait à gagner le titre cette année, le logo sur le devant maillot aurait plus d'importance que la couleur du passeport, non?

Patrick Fischer, coach de l'équipe de Suisse, lui, a probablement un autre avis.