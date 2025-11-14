Le Lausanne HC va retirer le maillot de Joël Genazzi

Le 10 de Gérard Dubi, le 16 de Claude Friederich, le 21 de Beat Kindler, le 39 de Cristobal Huet, le 61 de Florian Conz et, bientôt, le 79 de Joël Genazzi. Lors de la première pause du match entre Lausanne et Ajoie, le club vaudois a annoncé que le numéro de son ancien capitaine, parti à la retraite à la fin de la saison dernière, allait être retiré.
Si la surprise n'est pas de taille pour un joueur qui a tant apporté au LHC, ne restait plus qu'à convenir de la date. Le 23 janvier prochain, en marge de la rencontre face à Bienne, le No 79 floqué Genazzi sera hissé sous le toit de la Vaudoise aréna et ne pourra plus être porté par un Lion à l'avenir.
Débarqué en 2013 au bord du Léman en provencance de Langnau, Joël Genazzi a tout vécu ou presque avec le club vaudois. Trois patinoires (Malley, Malley 2.0 et la Vaudoise aréna), des tours de relégation, l'ère Petr Svoboda et, surtout, deux finales perdues face à Zurich, lors de ses deux dernières saisons.
Ses 683 matches disputés avec Lausanne en National League font également de lui le joueur le plus capé de l'histoire du club, loin devant Florian Conz (522). Également ancien joueur de l'équipe de Suisse, Joël Genazzi a pris part à trois reprises à un Mondial, entre 2017 et 2019.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
2:1
23
35
58
2
Lausanne HC
2:1
24
19
43
3
ZSC Lions
1:0
23
18
40
4
Rapperswil-Jona Lakers
1:3
23
-4
40
5
Genève-Servette HC
23
-7
39
6
HC Fribourg-Gottéron
1:2
23
14
38
7
EV Zoug
1:2
22
5
37
8
HC Lugano
2:1
23
10
37
9
SCL Tigers
23
-4
30
10
HC Ambri-Piotta
2:1
23
-22
28
11
EHC Bienne
0:1
22
-1
27
12
EHC Kloten
1:2
23
-13
27
13
SC Berne
3:1
22
-12
25
14
HC Ajoie
1:2
23
-38
11