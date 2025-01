Fribourg continue de surfer sur une vague de la Spengler et bat Zurich

Kevin Nicolet (à g.) a inscrit son premier but en National League pour Fribourg Gottéron. Photo: keystone-sda.ch

Comment Fribourg Gottéron allait-il réagir à la victoire lors de la Coupe Spengler? Les Dragons allaient-ils subir un contrecoup physique après le titre remporté dans les Grisons? Ces questions légitimes ont pu être - momentanément du moins - rangées au placard. L'équipe de Lars Leuenberger n'a eu besoin que de quelques minutes pour montrer qu'elle était suffisamment fraîche pour jouer dès le 3 janvier. Et pas face à n'importe qui, puisque ce sont les Zurich Lions qui se sont présentés à la BCF Arena.

Mais la formation locale a pris le meilleur départ et a été rapidement récompensée. Un superbe coup d'œil de Linden Vey a permis à Dave Sutter de glisser la rondelle au bon endroit dès la 8e minute pour l'ouverture du score. Auparavant, Fribourg s'était créé les meilleures occasions de but. Peu après, les Dragons ont bénéficié de quatre minutes de power-play. Ils n'en ont toutefois pas profité. Mais une erreur de Simon Hrubec (comme quoi, ça lui arrive aussi) a offert le 2-0 à Lukas Wallmark, dans un angle très fermé.

Nicolet: premier but en National League

Cette première période parfaite a été ponctuée par une action non moins parfaite. Sur un déboulé de Jacob De La Rose, Kevin Nicolet a pu tromper le gardien des Lions. À cette occasion, le jeune attaquant, qui plaît visiblement beaucoup à Lars Leuenberger, a inscrit son premier but en National League. Durant la Coupe Spengler, il avait inscrit sa première réussite sous les couleurs des Dragons. Il nous confiait espérer marquer bientôt son premier but en championnat. Cela n'a pas traîné.

Ce qui n'a pas traîné non plus, c'est la réduction du score zurichoise lors de la deuxième période. D'un tir précis sous la barre transversale, Derek Grant a redonné espoir aux Lions dès la 22e minute. Un instant plus tôt, Christoph Bertschy s'est présenté seul face au gradien adverse et a manqué le 4-0 d'un rien. Le tournant du match? Cette question est devenue bien plus légitime dès la 29e lorsque Dean Kukan a trompé Reto Berra peu avant la mi-match (29e, 3-2). La fin de période a vu les Dragons être malmenés, mais tenir bon jusqu'à la sirène finale.

Solidité retrouvée

Lors de l'ultime période, Fribourg Gottéron s'est montré particulièrement bien regroupé et n'a laissé qu'un minimum d'occasions à son adversaire. À une minute de la sirène finale, Dean Kukan a trouvé le poteau de Reto Berra. Le gardien a finalement tenu bon jusqu'au bout et Dave Sutter a assuré la victoire dans la cage vide (60e, 4-2). Quel changement de visage par rapport à l'équipe moribonde et franchement décevante du début de saison. Depuis son arrivée à la bande, Lars Leuenberger semble avoir trouvé les bons mots pour fédérer le vestiaire autour de lui.

Au classement, ces trois points acquis de haute lutte permettent aux Dragons de remonter quelque peu. Avec désormais 45 unités au compteur, ils ne reviennent plus qu'à quatre points de Zoug, première équipe directement qualifiée pour les play-off. Ils enchaîneront avec un séjour tessinois puisqu'ils se rendent dimanche à Lugano (15h45) et mardi à Ambri (19h45).