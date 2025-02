Johnny Kneubuehler a brillé lors de la victoire 6-2 contre Zoug vendredi. Depuis la pause de l'équipe nationale, l'attaquant biennois a récolté six points en quatre matches. Et a envoyé un signal fort à son équipe: le combat continue!

1/5 Johnny Kneubuehler a donné l'avantage à Bienne contre Zoug (3-0) à la manière d'un joueur de baseball. Photo: Pius Koller

Nicole Vandenbrouck

Lorsque l'on touche au but, il arrive que des héros inattendus se révèlent! Chez les Biennois, en pleine lutte pour les play-in, Johnny Kneubuehler s'est retrouvé en première ligne lors de la victoire 6-2 contre Zoug vendredi. L'attaquant de 28 ans a marqué deux buts (3-0, 6-2) et a réussi un assist (1-0). Il est également à l'origine du deuxième but. «J'ai joué pour l'équipe et j'ai pu l'aider à prendre trois points importants, j'en suis heureux».

Son geste pour mener 3-0 vaut la peine d'être vu et revu, tant la technique est belle, avec ce puck pris en l'air et envoyé au bon endroit à la manière d'un joueur de basebal. Il rit. «Je n'avais plus marqué depuis quelques matches et je me suis dit à ce moment-là: 'Ne réfléchis pas, frappe simplement'».Johnny Kneubuehler restait sur neuf matches sans but.

Avec leur bon match contre Zoug, les Seelandais ont envoyé un signal clair à la concurrence dans la lutte pour les play-in. «C'était une grande performance de notre part», dit le joueur de 28 ans, qui a quitté Ambri pour Bienne cette saison. «Nous avons été solides dans les deux zones et nous avons joué avec des émotions. Comme en mode play-off». Les Seelandais considèrent d'ailleurs chacun des matches restants comme des matches à élimination directe. «Parce que nous voulons encore faire quelque chose de cette saison et atteindre au moins les play-in». Depuis la pause de la Nati, ils ont gagné trois de leurs quatre matches.

«Nous avons du caractère dans le vestiaire»

Dans le sillage de son entraîneur Martin Filander, l'équipe s'est mise dans un état d'esprit combatif pour y parvenir. La détermination est totale. «Le changement est aussi venu de nous-mêmes. Nous avons du caractère dans le vestiaire. Nous n'abandonnons pas». Le fait qu'ils aient réussi trois (!) buts en infériorité numérique contre Zoug illustre l'intensité avec laquelle ils ont abordé le match.

Il n'est pas question de se relâcher dans le duel de ce samedi contre Ambri, un concurrent direct au classement. Johnny Kneubuehler sait mieux que quiconque comment les choses vont se passer à Ambri. «Il y aura à nouveau beaucoup d'émotions sur la glace». C'était déjà le cas contre les Zougois, «mais dans ces situations chaudes et provocatrices, nous avons réagi intelligemment et avons saisi nos chances». C'est aussi ce qui est prévu contre Ambri. Johnny Kneubuehler prévient néanmoins: «Nous devrons à nouveau être forts dans les duels».