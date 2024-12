Deux matches et cinq points: Fribourg Gottéron a réussi son week-end et se relance au classement de National League. Devant le filet des Dragons, Loic Galley, 22 ans, a épaté et a même été auteur d'un blanchissage face à Ajoie.

Loïc Galley a été logiquement nommé homme du match. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Jambières vertes et jaune, masque et mitaine des mêmes couleurs. Loic Galley était tout de vert vêtu ce dimanche après-midi pour la réception du HC Ajoie. Son matériel? Celui du HC Thurgovie, son club. Coïncidence, cette rencontre en soutien à «Greenhope» a vu les Dragons évoluer en vert. «J'étais bien accordé, c'est vrai», sourit le dernier rempart malgré une certaine timidité devant les micros des journalistes. «Il faut dire qu'avec Thurgovie, je ne suis pas forcément habitué à avoir autant de personnes à qui parler après le match», rigole-t-il.

En un week-end, le dernier rempart à eu droit à une acclimatation express à l'élite, lui qui a été envoyé devant le filet deux fois en moins de 24 heures. Tout d'abord à Berne puis le lendemain à domicile contre Ajoie. Résultats? Deux victoires et cinq points au compteur pour des Dragons qui en avaient terriblement besoin. «Cela fait plaisir, mais j'essaie de relativiser», calme-t-il.

Ce double soirée a pourtant bien mal commencé. Un premier tir anodin qui a terminé son chemin dans le but de Galley. «Ça arrive, rigole-t-il. L'important, c'est de ne pas trop y penser et de faire en sorte d'arrêter le prochain shoot.» Plus facile à dire à Bellinzone ou Sierre qu'à Berne devant 16'000 spectateurs, non? «C'est vrai que c'est impressionnant, mais tu dois faire abstraction de tout ça», précise-t-il.

Homme du match contre Ajoie

Par la suite, tout s'est mieux passé pour le gardien qui a été solide. Voire très solide contre Ajoie, puisqu'il a obtenu son premier blanchissage en carrière pour sa troisième titularisation seulement. La principale différence entre «sa» Swiss League et l'échelon supérieur? La rapidité. «Tout va plus vite, concède-t-il. Cela demande un peu d'adaptation. En deuxième division, il y a de bons joueurs, mais l'exécution est meilleure ici.» Mais il a semblé largement plus impressionné par les questions en zone mixte que par les attaques bernoises et ajoulotes.

Au final, il a été nommé homme du match face à Ajoie. Logique. «S'il a joué, c'est que nous estimons qu'il est le meilleur pour ces rencontres», avait précisé le directeur Gerd Zenhäusern en préambule. Est-ce à dire qu'il va vouloir le conserver à Fribourg et ne pas le renvoyer à Thurgovie? La réponse n'est pas claire. Même pour le principal intéressé. «Lorsque tu as goûté à la National League, tu as envie d'y rester, rigole-t-il. Mais pour le moment, je ne sais pas quel est le plan.» Pause de l'équipe nationale oblige, Fribourg Gottéron a une dizaine de jours de congé. À voir si Loic Galley sera renvoyé en Swiss League. En un week-end, il a toutefois prouvé, si besoin était, qu'il avait un avenir plus haut. Et c'est là l'essentiel.