Jean-Luc Rochat a été intronisé récemment à la présidence du Lausanne HC.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La semaine dernière, le Lausanne HC a annoncé le départ de son président, Patrick De Preux. Présent durant plus d'une décennie à la tête du club, le notaire peut être qualifié de président devenu fan année après année. C'est tout l'inverse de Jean-Luc Rochat, son successeur. Celui qui a connu toutes les époques, de Montchoisi à la Vaudoise aréna, a fondé en 2008 un club de supporters comptant désormais 60 membres.

Il est donc bien placé pour parler de la quête de sérénité à laquelle aspire la formation qu'il aime depuis son adolescence. «Nous voulons passer de la sérénité à la pérennité», précise-t-il. Après une année marquée par une magnifique épopée jusqu'en finale, il en est convaincu: les bases sont saines et l'avenir radieux. En douze mois, le Lausanne HC a reconquis une bonne partie de son public et il compte bien continuer dans cette direction.

Mais avant cela, il est revenu sur les différents moments marquants qu'il a vécu en tant que supporter vaudois.

Le premier souvenir

«C'est une question qu'on m'a posée dans mon entourage proche récemment et j'ai essayé de me souvenir du premier match. Je sais exactement où j'étais. C'était à Montchoisi. Mais je n'étais pas dans le kop. Je ne suis pas sûr que mes parents me laissent y aller, parce que la structure était relativement instable. Donc c'était en face, une petite tribune, derrière les autres buts. Je m'en souviens parfaitement, car c'était l'époque des Gérard Dubi, Claude Friedrich et Jean-Guy Gratton. Il y avait encore Thierry Andrey devant les buts. Je me souviens de toutes les séries de noms comme ça.»

Le début du supporterisme

«Il faut savoir qu'à la base, je suis plutôt un footeux. J'ai joué au foot en ligue inférieure. Le hockey sur glace, c'était pour moi quelque chose qui est venu après. Mais je crois que les souvenirs les plus précis que j'ai, c'est à partir du moment où j'ai obtenu mon permis de vélomoteur. On était 3-4 copains et nous venions du Mont-sur-Lausanne. Nous passions tous nos samedis et tous nos dimanches à suivre les clubs de première ligue de foot dont le Lausanne Sport, le SF Lausanne au basket et également le Lausanne Hockey Club. Mais c'est lorsque le premier de mes amis a obtenu le permis de voiture que nous avons visité des endroits improbables avec sa petite Coccinelle. Nos voyages à Gindelwald, Bülach, Langenthal ou Villars sont des souvenirs sont particulièrement forts.»

Montchoisi, Malley ou la Vaudoise aréna?

(Il réfléchit) Je crois que je vais plutôt parler de la Vaudoise Arena parce que mon regard est porté vers l'avenir. Le reste, ce sont d'agréables souvenirs. Montchoisi c'était un endroit assez particulier. Malley, ce dont je me souviens le plus ce sont les matches de promotion. Mais aussi — et peut-être surtout — les derbies totalement fous contre La Chaux-de-Fonds, Ajoie ou même Martigny. Il y avait 1500 fans adverses et c'était bouillant. Je me souviens être allé voir la finale du Mondial à Berne en 1990. Mais cela n'avait rien à avoir. C'est là que je me suis dit que j'aimais le hockey... mais que j'aimais surtout le Lausanne Hockey Club.»

Publicité

S'il ne fallait retenir qu'un souvenir?

Question difficile... On ne va pas remonter très loin, mais je crois que c'est la qualification pour la finale après ces matches contre Gottéron. On a perdu le premier en ayant dominé et là, on se dit que ce serait compliqué. Mais la suite était fantastique. En plus, j'ai une certaine complicité avec les clubs de soutien fribourgeois. On allait là-bas pour les matches et on les invitait ici. C'est là qu'on voit que le sport est un truc extraordinaire, parce que qu'est-ce qu'on s'est charriés, mais on a surtout passé de bons moments ensemble. Se qualifier pour la finale, c'est extraordinaire et c'est pour cela que si je ne devais garder qu'un moment, ce serait celui-ci. Nous avons prouvé que cette patinoire pouvait être incroyablement bruyante.»

Les trois joueurs les plus marquants de l'histoire

En premier, je pense que je dirais Gérard Dubi, parce que c'est la première époque durant laquelle j'ai suivi le club. J'ai eu l'occasion de le rencontrer de temps en temps. C'est un personnage extraordinaire. Son époque n'était de loin pas celle que nous vivons aujourd'hui, mais il a vraiment marqué le club. Ce n'est pas pour rien qu'il a son maillot suspendu dans la patinoire. Ensuite, je pense que je citerais un joueur dont le nom n'est pas au plafond de la Vaudoise aréna: Andrei Bashkirov. J'ai eu l'occasion de le connaître pendant qu'il jouait, mais également après. Et ça m'a permis de me rendre compte de ce que cela représente d'être un joueur de hockey sur glace au niveau physique. C'était un monstre, mais c'est également quelqu'un de tellement gentil et doux. Et mon troisième? Kevin Pasche, histoire de parler d'une autre génération, celle d'aujourd'hui et de demain. On s'est retrouvés l'an dernier devant le filet avec un gars dont on avait certes entendu parler. Mais au moment où il doit jouer, on s'est forcément demandé si c'était sage de lui donner autant responsabilité. Et quand on voit son calme et sa capacité à traverser les moments difficiles, on se rend compte qu'il a tout pour faire partie du futur du Lausanne HC.»