Reto Schmutz, le hockeyeur-showman du HC Ajoie

Qui voilà sur la scène du HC Ajoie pour animer le repas de gala du club jurassien? Reto Schmutz, le numéro 27 des Vouivres! Sa prestation, tout en auto-dérision et en humour, a été célébrée par les 270 convives, heureux de le voir briller en dehors de la glace.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Quand j'ai vu mon nom sur un document officiel du HCA ces derniers jours, j'étais content, je pensais que j'étais pour une fois sur une feuille de match. Mais c'était le flyer du gala.» En une phrase, Reto Schmutz a mis tous les invités du Festin des Vouivres dans sa poche ce vendredi après-midi de février à Porrentruy. L'ailier du HC Ajoie était en effet titulaire dans un poste qui pouvait sembler inhabituel pour un hockeyeur professionnel, celui d'animateur officiel du repas de gala de son club.

Et c'est bien peu dire qu'il s'en est extrêmement bien sorti, faisant preuve d'énormément d'auto-dérision, lui qui a plutôt l'habitude cette saison de voir son nom dans la colonne des «surnuméraires» les soirs de match à Voyeboeuf et à l'extérieur. «Je vois bien que vous vous demandez qui je suis. Si jamais, j'ai le numéro 27, mais vous n'allez pas beaucoup me trouver sur la glace!»

«L'année passée, on pouvait encore se dire que le club faisait des économies en m'engageant moi plutôt qu'un humoriste professionnel comme Fribourg ou les autres, vu qu'ils coûtent une blinde. Mais cette année, vu que je ne joue quasiment pas, on peut dire que je suis payé juste pour cette journée. Et du coup je suis l'un des plus chers!», a-t-il encore ajouté, faisant éclater de rire les 270 convives réunis dans le 37, l'espace convivial accolé à la patinoire. Oui, Reto Schmutz a été (très) bon ce vendredi.

L'ailier de 33 ans a ri de lui-même de bon coeur, notamment en racontant comment les gens le reconnaissent lorsqu'il se trouve au rayon légumes du supermarché de l'Esplanade, en plein coeur de Porrentruy. La conversation s'engage, le hockeyeur étant tout fier d'être reconnu, jusqu'à la conclusion de la conversation et un «Courage pour la suite» lancé de bon coeur, mais qui vient ruiner cette belle confiance en lui.

Né en Thurgovie, Reto Schmutz a d'ailleurs eu le courage, c'est le bon mot, de monter sur scène pour assurer le show dans une langue qu'il a apprise en venant jouer à Ajoie. «Cela fait dix ans que je suis là, j'ai tout vécu dans ce club!», a-t-il notamment lancé, avant de mesurer le chemin parcouru par son club durant cette période.

«Avant, on jouait dans une sorte de grange avec des vaches et des boeufs. Maintenant, c'est une grange un peu plus moderne! Sincèrement, le club a très bien géré ce changement, il y a une immense évolution. Tiens, il y a dix ans, les joueurs fumaient. Tu es d'accord avec moi Jordane, non?», s'est-il amusé, prenant à partie le mythique Jordane Hauert, récent retraité et joueur emblématique du HCA. «Et l'autre changement, c'est qu'on gagnait plus de matches!»

Même la souvent austère tombola a été un moment de bonheur absolu, le Thurgovien faisant monter sur scène pour l'assister des coéquipiers qui n'étaient pas prévenus. Du «faucheur» Valentin Pilet à Benjamin Conz «le seul gardien qui peut encore marcher», l'auto-dérision était toujours là, mais le clou du spectacle a été atteint lorsque Reto Schmutz a fait monter sur scène le très taiseux Julius Nättinen pour un numéro improvisé -et très réussi- de gênance maîtrisée.

Le Finlandais n'était visiblement pas d'humeur très expansive et son coéquipier s'en est amusé, ne disant rien pendant plusieurs secondes, bras croisés, à la grande surprise du Finlandais. «Voilà, c'est comme ça tous les jours. C'est mon voisin de vestiaire, on a une super relation, on ne se parle pas», a indiqué l'animateur du gala, provoquant à nouveau un éclat de rire collectif. «Il arrive le matin, bonjour. Le soir, au revoir. Entre deux rien.» Julius Nättinen a tout de même souri avant de tirer la tombola et de dire «Eight, seven, four» de sa voix grave pour faire monter sur scène l'heureux détenteur du billet 874. Quel moment!

Après s'être entraînés ce vendredi matin, en salle de force et sur la glace, les joueurs du HC Ajoie ont donc pu partager un moment convivial avec les invités de ce Festin de la Vouivre, qui a encore donné lieu à quelques bons mots de Reto Schmutz, comme lorsqu'il est amusé de la taille du staff, qui contraste avec celle d'il y a quelques années. «Avant, à la colonne chef matériel, masseur, physio, coach mental et 'garder un lien sain avec les arbitres', il n'y avait qu'un seul nom: Bernard Léchenne», a-t-il souri, en référence à un personnage emblématique aujourd'hui retraité.

Rendez-vous en 2027?

Déjà animateur l'an dernier, alors que le repas avait lieu le soir, Reto Schmutz a donc rempilé avec bonheur cette année à midi, pour une nouvelle formule du Festin des Vouivres. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec le club jurassien, le Thurgovien peut sans problème s'appuyer sur cette journée dans les négociations pour le renouvellement de son bail. En espérant, quand même, jouer un rôle en vue ces prochaines semaines sur la glace. Pourquoi pas en marquant le but du maintien? Cela lui ferait une belle histoire à raconter l'an prochain au même endroit.