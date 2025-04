1/5 L'attaquant du HC Davos Chris Egli (à droite) s'accroche au défenseur des ZSC Lions Yannick Blaser. Photo: Pius Koller

Yannick Blaser (36 ans) en a vu de toutes les couleurs au fil d'une carrière mouvementée. L'Emmentalois est parti de Langnau... pour mieux y revenir, après des escales à Langenthal, Bâle et Zoug. International junior et auteur de deux apparitions avec l'équipe nationale A, il n’a toutefois jamais atteint les sommets du hockey suisse. Son plus grand frisson reste cinq demi-finales de play-off disputées avec l’EV Zoug. Lorsque les Taureaux ont commencé à soulever des trophées, lui avait déjà tourné la page.

Malgré tout, il s’est forgé un nom dans la meilleure ligue du pays. Défenseur dur au mal – parfois un peu trop –, il a collectionné les sanctions disciplinaires autant que les minutes de pénalité. Quand il a quitté Langnau il y a trois ans pour encadrer les jeunes talents des GCK Lions, l’équipe ferme des ZSC Lions, sa carrière au plus haut niveau semblait derrière lui. Mais au lieu de disparaître dans l’anonymat, il est devenu le bras armé de l’entraîneur Marco Bayer, propulsant les «Junglöwen» jusqu’en finale des play-off de Swiss League il y a un an.

Un profil similaire à celui de Dario Trutmann

Lorsque Marco Bayer a été promu à la tête du «Z», il n’a pas oublié son fidèle soldat. Et au moment où Dario Trutmann, défenseur clé et maître des duels, s’est gravement blessé juste avant les play-off, le technicien a fait appel à l’Emmentalois pour le remplacer. Les deux joueurs ayant un profil similaire, Yannick Blaser s'est rapidement imposé pendant les séries finales. Hormis deux matchs de suspension en quart de finale, pour une charge à la tête d’Axel Simic (Kloten), il a tenu son rôle avec autorité.

«La blessure de Dario Trutmann m’a fait beaucoup de peine pour lui, mais elle m’a offert cette opportunité», explique Yannick Blaser, lui-même souvent freiné par des pépins physiques au cours de sa carrière. «Pour l’instant, je profite simplement du moment, je prends chaque shift comme il vient et j’essaie d’apporter mon expérience et un jeu simple pour aider l’équipe.»

Entraîneur des M21 des Lakers à partir du 1er mai

Selon lui, il n’a évidemment pas été facile, après trois ans en Swiss League, de devoir soudain défendre contre les meilleurs attaquants du pays. «Mon expérience m’a aidé. La plus grande différence est certainement le rythme: j’ai dû m’adapter et c’est aussi là où j’éprouve le plus de difficultés. Mais l’équipe me soutient énormément», souligne-t-il. À ses côtés, il peut compter sur un défenseur d’exception, le Finlandais Mikko Lehtonen, champion olympique et double champion du monde: «J’ai rarement eu la chance de jouer avec un partenaire aussi bon», glisse-t-il avec reconnaissance.

Que les derniers matches de sa carrière soient une finale de play-off au plus haut niveau, avec en prime la perspective d’un titre, rend l'aventure encore plus magique. Yannick Blaser décrit ce moment comme «la cerise sur le gâteau à la fin». Car en février déjà, il avait annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison – sans ce coup de fil du ZSC, sa carrière aurait pris fin depuis plusieurs semaines.

Son avenir est toutefois déjà tracé: à partir du 1er mai, Yannick Blaser deviendra entraîneur principal et responsable de la performance des SCRJ Lakers dans la nouvelle catégorie M21 Élite. «J’aurais pu m’imaginer jouer encore un ou deux ans, mais je ne voulais pas laisser passer cette chance unique», explique-t-il.

Yannick Blaser n’arrivera pas en terrain inconnu: depuis deux ans, il a déjà acquis une précieuse expérience en tant qu’assistant coach des M17 du EV Zoug, sous la direction de l’ex-attaquant Sven Lindemann. «J’adore travailler avec les jeunes», confie-t-il pour expliquer sa motivation. Un entraîneur formé à l’EVZ qui, dans la même année, deviendrait champion avec les ZSC Lions: voilà qui donnerait encore plus d’éclat à sa tournée d’adieu exceptionnelle.