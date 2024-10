Kevin Fiala a expliqué son absence lors d'un match de NHL par un souci de réveil

Grégory Beaud Journaliste Blick

On a tendance à l'oublier, mais les joueurs de NHL ont beau avoir des vies hors normes, ils n'en ont pas moins les mêmes problèmes que le commun des mortels. Et c'est Kevin Fiala qui nous l'a rappelé cette semaine. Mardi soir, l'attaquant international suisse était en tribunes lors du match des Los Angeles Kings face aux San Jose Sharks. Blessé? Pas du tout. Il était puni pour avoir manqué un rendez-vous d'équipe.

Le lendemain, il était de retour sur la glace et a été décisif face à Las Vegas (victoire 6-3) avec 1 but et 1 assist. «Je suis content qu'il y a rapidement eu un match pour me rattraper après ce qui s'est passé, a-t-il raconté après la partie contre les «Chevaliers» du Nevada. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire?»

Les journalistes présents n'étaient visiblement pas au fait de cette embarrassante mésaventure. Alors Kevin Fiala l'a racontée: «Mon iPhone était cassé et j'ai donc utilisé l'alarme de l'iPad. Je n'avais jamais utilisé cette option pour me réveiller... et je ne l'utiliserai plus jamais parce que cela n'a pas fonctionné.» Cette histoire paraît incroyable. «Et pourtant, c'est ce qui est arrivé, souffle-t-il. C'est la vérité. Je prends l'entière responsabilité de cette histoire et je dois être meilleur à l'avenir car je me sens mal d'avoir abandonné mes coéquipiers.»

Kevin Fiala? «Un gars d'équipe»

Cette mésaventure intervient après un mauvais match de Kevin Fiala durant lequel il a été contraint de s'asseoir au bout du banc durant l'entièreté de la dernière période, dimanche, en raison de mauvaises pénalités. Mais son coach, Jim Hiller, n'a pas fait de lien entre les deux histoires: «Bien sûr, on peut dire qu'il manque un meeting juste après avoir été benché dimanche, admet-il. Mais je ne vois rien de malintentionné dans son comportement. Kevin est un gars d'équipe qui veut toujours nous aider à avoir du succès.»

Une qualité qu'il a d'ailleurs démontrée lors du dernier Mondial avec l'équipe de Suisse. Il avait débarqué en Tchéquie seulement quelques jours après la naissance de son premier enfant. À l'époque, il avait précisé vouloir coûte que coûte aider la sélection nationale. Le joueur et son coach à Los Angeles ont discuté de cette histoire et Jim Hiller a dit que, pour lui, l'incident était clos.