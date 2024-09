Fribourg Gottéron embarqué dans une galère européenne

La virée austro-tchèque de Gottéron tourne au vinaigre. Plus que la défaite (7-3) contre Trinec, les Dragons doivent surtout faire face à une épidémie de gastro et une tempête qui perturbe leurs plans à trois jours de la reprise du championnat.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Photo: Urs Lindt/freshfocus

Ne vous y trompez pas en regardant la lourdeur du score (7-3). C'est un exploit qu'a failli réussir Fribourg Gottéron pour son quatrième match de Champions Hockey League. Face à une très bonne équipe de Trinec, les Dragons ont tenu bon jusqu'à la 52e et le 3-2 de l'équipe locale. Pourquoi un exploit? Le coach Pat Emond a dû composer sans de très nombreux éléments tombés malades entre jeudi et vendredi.

Au final, l'équipe de la BCF Arena s'est présentée avec un seul gardien - le No 2 Bryan Rüegger -, quatre défenseurs et neuf attaquants. Et parmi les trois lignes à vocation offensive figuraient le tout jeune Jan Dorthe (18 ans) ainsi que... les arrières Maximilian Streule et Yannick Rathgeb. «Je n'ai jamais vécu une situation pareille dans ma carrière, nous a confié le coach assistant, Pavel Rosa, joint par téléphone après la rencontre. Je ne me rappelle en tout cas pas d'une situation aussi particulière.»

Prêts pour mardi contre Ajoie?

Mais que s'est-il passé pour en arriver là? «Jeudi, après le match à Klagenfurt (ndlr victoire 0-4), nous avons constaté les premiers joueurs ne se sentant pas bien», poursuit-il. Le technicien ne pose pas de diagnostic, mais il y a fort à parier que ce soit une intoxication alimentaire qui soit à l'origine de ces nombreuses défections. «Vendredi, plusieurs autres joueurs sont venus s'ajouter à la liste de ceux n'étant pas aptes à jouer cette rencontre de samedi.»

Les malades auraient-ils pu jouer si cette rencontre n'était pas «que» de la Champions League? «C'est une très bonne question, enchaîne Pavel Rosa. Mais je ne pense vraiment pas. Ils étaient vraiment malades.» De quoi inquiéter l'assistant de Pat Emond avant le début du championnat de National League, ce mardi contre le HC Ajoie? Pas obligatoirement. «Les premiers ont commencé à se sentir mal jeudi à Klagenfurt, précise Pavel Rosa. Cela leur laisse tout de même suffisamment de temps d'ici à mardi. J'ai bon espoir que cela suffise.»

Dans ces conditions, les 52 minutes à faire jeu égal avec Trinec ressemblent plus à un exploit qu'autre chose. «Le mot-clé était la passivité, a précisé Pavel Rosa. Nous devions les laisser jouer un maximum et gagner du temps dès que possible pour souffler.» Une mission qui a bien failli fonctionner. «Nous nous attendions qu'en fin de match, l'énergie commence à nous faire défaut, poursuit notre interlocuteur. Mais les gars ont de quoi être fiers de ce qu'ils ont réalisé.»

Problème d'avion

Mais ce problème d'ordre gastrique n'est pas le seul souci qui pèse sur le voyage des Fribourgeois entre Klagenfurt et Trinec en passant par Bratislava. L'Europe centrale est touchée par la tempête Boris depuis quelques heures. Des pluies torrentielles et des crues hors du commun menacent notamment l'Allemagne ou encore la République tchèque, ce qui pourrait perturber les vols pour rentrer en Suisse. «Pour l'heure, nous n'avons pas d'indication comme quoi notre avion est annulé, précise le team manager, Pierre Reynaud. Mais nous ne pouvons pas prendre le risque d'attendre et d'apprendre au dernier moment que nous ne décollons pas. Le car est une solution plus sûre.»

Par conséquent, les Dragons devraient finalement rentrer par la route et non par les airs. «C'est le plan à l'heure où nous nous parlons, précise le membre du staff. Notre partenaire, Horner, a été très flexible et a trouvé une solution pour nous envoyer un véhicule. Mais tant que nous n'avons pas pris place dedans, je ne jure de rien et je me méfie de tout. Surtout avec ce que nous vivons depuis le début de ce trajet.»

Si tout se passe comme prévu, les joueurs prendront place dans le car dimanche matin pour un périple de 1230 kilomètres entre Trinec, ville située aux confins de la Pologne et de la Slovaquie, et la BCF Arena. Un périple qui devrait durer plus de douze heures. Des conditions loin d'être optimales à quelques jours seulement de la reprise du championnat de National League avec la réception du HC Ajoie, mardi soir déjà (19h45).