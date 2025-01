1/6 Figure emblématique d'Ambri, Inti Pestoni (à droite), a relevé la tête au cours des derniers matches. Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Nicole Vandenbrouck

Le joueur emblématique d'Ambri, c'est lui! Inti Pestoni, qui a grandi à portée de vue de la vénérable Valascia, appartient au patrimoine du club tessinois au même titre que le mythique chant «La Montanara». Après cinq ans passés en Suisse alémanique (Berne, Davos, Zurich), le fils prodigue est revenu chez les Biancoblu en 2021 - et a aussitôt réalisé la meilleure saison de sa carrière en termes de nombre de buts.

Trois ans plus tard, la situation est différente. Initi Pestoni, désormais âgé de 33 ans, n'arrive pas à trouver son rythme de croisière. A la moitié de la saison régulière, l'ailier n'avait que trois buts à son actif. Puis il a connu une disgrâce comme il n'en avait encore jamais connue en tant que joueur d'Ambri: Début janvier, l'entraîneur Luca Cereda l'a placé dans les tribunes, surnuméraire à deux reprises. Résultat: Ambri a gagné deux fois (4-3 après prolongation contre Ajoie, 2-1 aux tirs au but contre Fribourg). «C'était une situation très difficile pour moi». Un coup de poignard dans son cœur bleu et blanc.

Luca Cereda a fait un choix fort

Il n'y a qu'au ZSC qu'il avait déjà connu cette expérience: lors de la saison 2016/17, Initi Pestoni avait été sorti de l'équipe (avec Mike Künzle) pour plusieurs matches et soumis à un entraînement spécial afin de retrouver la forme. Le Léventin, encore jeune à l'époque, avait été touché dans son orgueil. Mais pas autant qu'en ce mois de janvier, dans son club de coeur.

Lorsqu'Inti Pestoni revient dans l'alignement d'Ambri après deux matches passés en tribune, il se rapproche de ce qui est attendu de lui. En six matches, il a marqué trois fois, et contre Berne, le 15 janvier (4-2), il a inscrit le but de la victoire. Le monde est-il de nouveau en ordre? Initi Pestoni: «C'est compliqué». Le père de trois enfants a eu des discussions avec Luca Cereda au sujet de cette mesure et comprend ses motivations. «Il m'a dit que c'était pour m'aider».

Car avant cela, il l'avoue, il ne cessait de se poser des questions et de ruminer sa situation. «J'avais peur d'échouer ou de faire des erreurs». Et de risquer ainsi de voir son temps de glace fondre davantage. Un cercle vicieux. Quand il peut à nouveau jouer, il se dit: «Ça ne peut pas être pire». Et soudain, il joue libéré. La pause de réflexion a en quelque sorte allégé sa charge mentale.

Quel est le défi pour lui? Initi Pestoni doit s'habituer à son nouveau rôle dans l'équipe, et pas seulement l'accepter. Il n'est plus le jeune chien fou qui assure le spectacle en attaque aux côtés des étrangers. Il doit désormais être un vétéran fiable aux côtés de jeunes joueurs, comme récemment en quatrième ligne aux côtés de Manix Landry et Tommaso De Luca. Il doit désormais trouver l'équilibre entre l'indispensable travail défensif et son envie éternelle de faire trembler la Gottardo Arena en marquant des buts. Comme ce soir dans le derby face à Lugano!