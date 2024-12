Jan Dorthe dispute son premier Mondial M20 pour l'équipe de Suisse. Photo: imago/Bildbyran

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron va disputer la demi-finale de la Coupe Spengler, lundi à 20h10. Son adversaire n'est pas encore connu. Il sera 14h10 à Ottawa où Jan Dorthe est engagé dans le Mondial avec l'équipe de Suisse M20. Heureux hasard du calendrier, la sélection nationale junior n'a pas de match prévu à cet instant. De quoi lui permettre de regarder ses coéquipiers engagés à Davos? «Je n'ai pas encore eu le temps de regarder mon programme, rigole-t-il. Mais j'essaie surtout de me concentrer sur moi et le tournoi. Il y a suffisamment de choses à penser.»

Depuis une dizaine de jours, Jan Dorthe dispute son premier Mondial M20 après avoir pris part à celui de la catégorie M18 voici deux ans. Progression logique pour celui qui a fait ses débuts en National League cette saison avec Fribourg. Si la Suisse a perdu ses trois premières rencontres, le joueur de 19 ans voit le positif. «On espérait forcément de meilleurs résultats, mais on continue de travailler dur et de regarder vers l'avant.»

Niveau physique très élevé

Aucun regret d'avoir échangé Davos pour Ottawa, bien au contraire. «Le championnat du monde juniors, c'est un des meilleurs tournois au monde et nous avons une chance d'affronter d'excellentes équipes. C'est une belle chance.» Ce qui l'impressionne le plus? «Le niveau physique. Beaucoup de gars ici sont déjà professionnels et comptent parmi les meilleurs de leur génération. Cela se voit à chaque shift.» Mais cela ne veut pas dire que la Suisse est en reste pour autant. «Nous avons une bonne équipe et je suis convaincu que nous pouvons avoir de bons résultats.

Le sélectionneur national, Marcel Jenni, lui a confié le rôle d'assistant capitaine pour ce tournoi. «J'avais eu cette responsabilité lors du dernier tournoi et j'espérais que ce soit à nouveau le cas ici, poursuit-il. Cela fait toujours plaisir que l'on compte sur toi pour avoir un rôle de leader. J'essaie de le faire du mieux que je peux en aidant les gars sur la glace et en dehors aussi.» Un changement radical avec ce qu'il vit à Fribourg où il est «le petit jeune». «Mais cela reste le même sport, coupe-t-il. Cela change évidemment ma place dans le vestiaire, mais pas ma préparation ou ma façon de jouer.»

Quelques contacts avec les Dragons

Ses coéquipiers de Fribourg, justement, lui donnent des nouvelles depuis Davos. «J’ai échangé quelques messages avec certains gars du vestiaire pour savoir comment cela se passait. Nous sommes toujours en contact et comme je suis les résultats, c'est top d'avoir de leurs nouvelles et de savoir que cela se passe bien.»

Depuis son arrivée à Ottawa, Jan Dorthe n'a eu qu'un minimum de temps pour profiter de la ville où évoluent les Senators en NHL. «Nous avons eu quelques après-midis de libre, précise-t-il. Cela nous permet de faire quelques tours en ville et de visiter un peu. Mais la vie tourne forcément beaucoup autour du hockey.» Si bien qu'il ne sait pas encore s'il pourra brancher TSN pour voir la demi-finale de Fribourg Gottéron contre le vainqueur de la rencontre entre Davos et le Kärpät Oulu (dimanche, 20h10). «Cela dépendra de notre programme. Je verrai s'il y a une possibilité.»