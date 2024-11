Zoug s'impose facilement face à Rappi

Blick Sport

Zoug - Rapperswil 5-2

3:38 Zoug-Rapperswil: Zoug terrasse Rapperswil et prend de l'air

Zoug et Rapperswil ne comptaient que deux points de différence au coup d'envoi de la partie. Le match s'annonçait serré. Il n'en a rien été. Les locaux ont inscrit deux buts dans le premier acte, par Künzle (11e) et Biasca (17e). Ces réussites en ont appelé trois autres. Hofmann a inscrit un doublé (39e et 47e), entrecoupé d'un but de Martschini (43e). 5-0, le match était plié. Si les Zougois ont manqué une chose dans cette partie, c'est le blanchissage, en encaissant deux buts dans les dix dernières minutes, par Rask (52e) et Nielsen (55e). Au classement, Zoug creuse l'écart avec son adversaire du soir et s'installe à la cinquième place.