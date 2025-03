Les Ajoulots ont été très solides contre Lugano. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La première période de ce duel des cancres a vu Lugano pousser en premier. Comme à domicile samedi, finalement. Les Tessinois avaient vu Luca Fazzini arracher la prolongation en toute fin de match avant de tout de même s'incliner. Ce lundi, c'est lui qui a été le premier à trouver le chemin du filet dès la 8e minute. Parfaitement esseulé, le meilleur compteur de l'équipe de la Corner Arena a allumé la lucarne de Benjamin Conz (8e, 0-1). Difficile de crier au scandale à cet instant de la rencontre.

Mais le HCA ne s'est surtout pas découragé malgré ce but rapide. Les Ajoulots auraient d'ailleurs pu égaliser par Pierre-Edouard Bellemare ou encore Marco Pedretti avant la première pause. Le remuant et décidément très bon Antonni Honka a également mis sa patte sur cette première période sans pour autant permettre à l'équipe locale de revenir au score. En fin de tiers-temps, la nervosité a semblé prendre le pas sur l'envie de jouer au hockey sur glace et la qualité des débats s'en est ressentie.

Les hommes de Greg Ireland ont continué de tenir tête aux Tessinois lors d'un second tiers qui a même vu le HCA se créer plusieurs occasions franches sans pour autant parvenir à égaliser. En fin de tiers, les Jurassiens ont bénéficié d'un power-play qui devait se poursuivre sur l'ultime période. Et Lugano a écopé d'une nouvelle pénalité pour permettre aux joueurs locaux d'évoluer durant près de deux minutes à 5 contre 3. Ils n'ont finalement eu besoin que de... trois secondes pour égaliser! TJ Brennan, déjà double buteur à Lugano, a une nouvelle fois fait trembler les filets (41e, 1-1).

Pour cette rencontre, le coach Uwe Krupp avait décidé de faire confiance au portier slovaque Adam Huska. Un choix pour le moins discutable tant le gardien a été fébrile lors de ses apparitions depuis son arrivée au Tessin. Et cela s'est confirmé sur le but des Ajoulots signé Matteo Romanenghi (53e, 2-1). Une réussite sur laquelle Huska porte une grande part de responsabilité. Ajoie a finalement tenu bon pour confirmer sa victoire lors du premier acte de ce play-out de tous les dangers. Jonathan Hazen a assuré la victoire dans la cage vide (60e, 3-1).

Oui, il y a le feu à Lugano.