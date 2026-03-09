Il ne reste plus qu'une soirée de National League à jouer, ce lundi et beaucoup de questions sont en suspens. Voici les dernières incertitudes avec, peut-être, un derby lémanique explosif en quarts de finale.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce qui est certain

1. Davos. 2. Fribourg Gottéron. Pas de surprise ici. Grisons et Fribourgeois savaient avant cette journée de samedi qu'ils allaient terminer aux rangs No 1 et 2 de la saison régulière. Les deux équipes affronteront ainsi des équipes issues des play-in.

7. Rapperswil. 8. Zoug. Le succès des Saint-Gallois ce samedi soir en Suisse centrale leur a permis de s'assurer la septième place. «Rappi» peut être rejoint par Zoug puisque l'écart n'est que de trois points. Mais les confrontations directes sont favorables à Tyler Moy et ses coéquipiers. C'est un détail qui a son importance, puisque Fribourg Gottéron affrontera l'équipe la mieux classée à s'extirper du play-in. La probabilité que les Dragons défient Rapperswil en quarts de finale est donc légèrement plus élevée.

11 et 12. Langnau et Kloten. L'ordre importe bien peu. Les deux équipes sont en vacances.

13. Ambri. 14. Ajoie. La victoire de Kloten après prolongation ce samedi à Lugano a eu une grosse conséquence. Elle condamne en effet les Lévenetins à disputer le barrage contre Ajoie. Lundi, Ambri n'a aucune chance de refaire son retard sur les banlieusards. Un seul scénario permettrait aux deux équipes d’éviter ce barrage: des éliminations de La Chaux-de-Fonds et Viège en quarts de finale de Swiss League. Mais les deux seuls candidats à la promotions mènent 3-2 et pourraient même se qualifier dès ce dimanche.

Les dernières incertitudes

3, 4, 5 et 6. Genève, Zurich, Lugano et Lausanne s'affronteront en quarts de finale des play-off. Mais les affiches ne sont pas encore connues. Pour l'heure, les Grenat tiennent la corde avec le même nombre de points que Zurich (88). Ce d'autant plus que toutes les confrontations directes tournent en faveur des Aigles qui accueilleront Kloten lundi. Les Aviateurs étant déjà en vacances, la tâche s'annonce plus aisée pour les Genevois.

S'ils défendaient leur troisième place, les hommes de Ville Peltonen affronteraient l'équipe classée sixième. Aujourd'hui, ce serait donc Lausanne. Le LHC compte deux unités de retard sur Lugano. Comme les confrontations directes sont égales (6 points pour Lausanne et Lugano), la différence de buts ferait foi. Et Lugano est meilleure que Lausanne. Ainsi, pour éviter un derby lémanique en quarts de finale, il faudrait que:

1. Genève ne fasse pas moins de points que Zurich.

2. Lausanne gagne en 60 minutes

3. Lugano perde en 60 minutes.

Tout autre scénario découlerait sur un duel entre Lions vaudois et Aigles genevois au premier tour des play-off en qualité de 3e et 6e de la saison régulière. Il existe également une possibilité d'un duel GSHC-LHC en tant que 4e et 5e. Pour y parvenir, les points 2 et 3 ci-dessus sont identiques. Par contre, Genève devrait marquer moins de points que Zurich.

9. Berne. 10. Bienne. L'affiche entre les deux clubs bernois est d'ores et déjà certaine. L'ordre de celle-ci devra encore être déterminée lors de la 52e et dernière journée. Berne accueillera Fribourg, tandis que Bienne se rendra à Davos. Les Seelandais ont une unité de moins que Berne et de moins bonnes confrontation directes. Ils doivent donc marquer deux points de plus que le SCB pour grignoter encore un rang et grimper à la place No 9.