Lars Weibel nommé directeur sportif d'Ambri

Une ère se terminera cet été chez Swiss Ice Hockey: outre l'entraîneur de l'équipe nationale Patrick Fischer, le directeur sportif Lars Weibel quittera le navire après le championnat du monde. Il deviendra le nouveau directeur sportif du HC Ambri-Piotta.
«Je connais l'identité et la force d'Ambri-Piotta: une organisation avec des valeurs profondes et un lien unique avec ses habitants», a déclaré Lars Weibel, cité dans un communiqué. «Je vais mettre mon énergie et mes compétences au service d'un projet clair: continuer à développer une direction sportive moderne qui allie compétence technique, culture du travail et vision à long terme».
L'ex-gardien de but de la Nati Lars Weibel travaillait pour la fédération depuis 2019. À Ambri, il succèdera à Alessandro Benin, qui avait repris le poste de Paolo Duca, le directeur sportif de longue date, l'automne dernier, après l'immense polémique qui avait éclaté en Léventine.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
37
46
80
2
Lausanne HC
37
33
68
3
HC Fribourg-Gottéron
37
28
67
4
HC Lugano
36
24
62
5
Genève-Servette HC
37
2
62
6
ZSC Lions
36
17
58
7
Rapperswil-Jona Lakers
36
-6
58
8
EV Zoug
35
-3
56
9
SCL Tigers
36
4
50
10
EHC Kloten
36
-16
46
11
SC Berne
36
-12
44
12
EHC Bienne
36
-17
44
13
HC Ambri-Piotta
36
-42
38
14
HC Ajoie
37
-58
29