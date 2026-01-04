Lars Weibel nommé directeur sportif d'Ambri

Lars Weibel mettra fin à son activité de directeur sportif de la Ligue suisse de hockey sur glace après le championnat du monde. Son avenir professionnel se trouve à Ambri-Piotta.

Une ère se terminera cet été chez Swiss Ice Hockey: outre l'entraîneur de l'équipe nationale Patrick Fischer, le directeur sportif Lars Weibel quittera le navire après le championnat du monde. Il deviendra le nouveau directeur sportif du HC Ambri-Piotta.

«Je connais l'identité et la force d'Ambri-Piotta: une organisation avec des valeurs profondes et un lien unique avec ses habitants», a déclaré Lars Weibel, cité dans un communiqué. «Je vais mettre mon énergie et mes compétences au service d'un projet clair: continuer à développer une direction sportive moderne qui allie compétence technique, culture du travail et vision à long terme».

L'ex-gardien de but de la Nati Lars Weibel travaillait pour la fédération depuis 2019. À Ambri, il succèdera à Alessandro Benin, qui avait repris le poste de Paolo Duca, le directeur sportif de longue date, l'automne dernier, après l'immense polémique qui avait éclaté en Léventine.