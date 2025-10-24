Cole Cormier poursuit son tour de Suisse. Après Lugano et Sierre, le jeune attaquant canadien à licence suisse devrait rejoindre Ajoie.

Arrive en 2023 à Lugano en provenance de Gatineau en ligue québécoise junior, Cole Cormier n'a pas réussi à se créer un rôle dans l'équipe. Photo: Getty Images

L’attaquant canadien à licence suisse ne portera plus le maillot du HC Sierre. Prêté en Valais par Lugano, Cole Cormier aurait rompu son contrat du côté de la Corner Arena. Selon nos informations, il devrait s’entendre avec le HC Ajoie où il pourrait obtenir une première vraie chance en National League.

Arrive en 2023 à Lugano en provenance de Gatineau en ligue québécoise junior, Cole Cormier a respectivement disputé 38 et 41 matches avec la formation tessinoose. Il n’a toutefois pas réussi à se créer un rôle dans une ligne offensive.

Cette saison, il avait été prêté à Sierre après 11 matches en National League. Du côté de Graben, il a disputé cinq rencontres et inscrit quatre points. Il ne portera toutefois plus le maillot rouge et jaune puisqu’il devrait poursuivre sa carrière avec le HC Ajoie. L’occasion de prouver sa valeur dans l’élite?