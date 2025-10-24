L’attaquant canadien à licence suisse ne portera plus le maillot du HC Sierre. Prêté en Valais par Lugano, Cole Cormier aurait rompu son contrat du côté de la Corner Arena. Selon nos informations, il devrait s’entendre avec le HC Ajoie où il pourrait obtenir une première vraie chance en National League.
Arrive en 2023 à Lugano en provenance de Gatineau en ligue québécoise junior, Cole Cormier a respectivement disputé 38 et 41 matches avec la formation tessinoose. Il n’a toutefois pas réussi à se créer un rôle dans une ligne offensive.
Cette saison, il avait été prêté à Sierre après 11 matches en National League. Du côté de Graben, il a disputé cinq rencontres et inscrit quatre points. Il ne portera toutefois plus le maillot rouge et jaune puisqu’il devrait poursuivre sa carrière avec le HC Ajoie. L’occasion de prouver sa valeur dans l’élite?
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
17
33
46
2
Rapperswil-Jona Lakers
17
18
39
3
Lausanne HC
18
18
32
4
EV Zoug
18
3
31
5
HC Fribourg-Gottéron
17
12
30
6
Genève-Servette HC
17
-14
30
7
ZSC Lions
17
3
24
8
SCL Tigers
17
-2
23
9
HC Lugano
17
-1
22
10
EHC Kloten
18
-8
21
11
EHC Bienne
16
0
20
12
SC Berne
16
-9
18
13
HC Ambri-Piotta
17
-22
16
14
HC Ajoie
18
-31
8