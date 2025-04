Lausanne est passé à un tiers des vacances

Lausanne a eu très chaud. Les Lions étaient menés à l'entame du dernier tiers et sont donc passés à 20 minutes des vacances. Mais ils n'ont pas paniqué et ont retourné la situation face à Fribourg (2-1), s'offrant par la même occasion un acte VI.

Damien Riat et le LHC vont disputer un acte VI à Fribourg jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour l'anniversaire de l'entraîneur, les joueurs du Lausanne HC ont décidé de ne pas lui faire un cadeau empoisonné. Dos au mur, les Lions ont remporté l'acte V face à Fribourg Gottéron ce mardi à la Vaudoise aréna et ne sont plus menés que 3-2 dans cette demi-finale.

Pourtant, comme bien souvent, rien n'a été simple face aux Dragons. Et pour la cinquième fois en autant de rencontres, l'équipe gagnante s'est imposée avec un seul but d'écart. C'est dire à quel point cette série romande est serrée.

D'ailleurs, le LHC n'est pas passé loin des vacances. N'était-il pas mené d'un but après 40 minutes? Une avance fribourgeoise, grâce à un but de Samuel Walser (14e), qui n'était pas un vol. Sauf que Lausanne méritait clairement d'égaliser dans cette rencontre. Il aurait pu le faire sur, par exemple, l'opportunité d'Antti Suomela, seul devant le but de Reto Berra. Mais le portier zurichois s'interposait grâce à son corps (19e).

Aucune panique à 0-1

À la fin de la deuxième période, les Lions ont mis une grande pression sur la cage adverse et il ne s'en est fallu d'un rien pour qu'ils égalisent. David Sklenicka n'est pas parvenu à contrôler son puck après un cafouillage (39e), tandis que la déviation de Ken Jäger finissait sur la jambière de Reto Berra (39e). À cet instant de la rencontre, peut-être que certains supporters lausannois se sont dit que rien ne semblait tourner en faveur de leur club à cet instant.

Quid des joueurs, qui sont rentrés aux vestiaires avec le momentum en leur faveur mais un désavantage au tableau d'affichage? «On sait qu'on joue bien et qu'on doit continuer ainsi, en poussant, répond Benjamin Bougro. On sait qu'on n'a rien à perdre et qu'on doit gagner tous nos matches.»

Même son de cloche chez son coéquipier Théo Rochette: «On était dans un bon match et il n'y avait pas de raison de paniquer. On est resté patient, sachant que ça allait finir par payer.»

«Ne jamais abandonner»

Pourtant, l'ombre des vacances planait sur le vestiaire lausannois à cet instant précis. Quand on lui demande si 0,01% de son subconscient y a quand même pensé, Benjamin Bougro sourit. «Non, pas du tout. Moi, j'ai cet état d'esprit de ne jamais abandonner, peu importe le score. Le match n'est pas fini tant que la sirène des 60 minutes n'a pas retenti. Il faut juste y croire.»

Son entraîneur Geoff Ward promet également que, lors de la deuxième pause, se prélasser à la plage n'était pas dans un coin de sa tête. «Non, jamais, rigole-t-il. J'ai vu tellement de choses se passer durant cette période de l'année…»

Grâce à l'intensité lausannoise

Le Canadien n'a pas tort puisque, au retour des vestiaires, le LHC égalise grâce à un power-play puis retourne totalement la situation 133 secondes plus tard, en prenant l'avantage. Un but d'Ahti Oksanen qui permet à Lausanne de s'imposer dans cet acte V. «Je trouve qu'on est plus constants et qu'on a joué le meilleur match de cette série», analyse Geoff Ward.

«C'est grâce à l'intensité qu'on a mise», appuie Benjamin Bougro. Et son état d'esprit de ne jamais abandonner à payer ce mardi soir. Une détermination que le No 71 prendra sans doute dans ses bagages jeudi, au moment de se rendre à la BCF Arena pour, à nouveau pour Lausanne, rester en vie.