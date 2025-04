Alors que Fribourg aurait dû plier l'affaire bien plus tôt, Andreas Borgman a commis une bourde incroyable qui a permis à Lausanne d'égaliser. Le but décisif de Jan Dorthe a soulagé le défenseur suédois.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelques secondes après le but décisif de Jan Dorthe, Andreas Borgman se trouve à ses côtés sur la ligne bleue. L'arrière suédois parle avec le héros du soir. Que lui dit-il? Probablement merci ou «Tack» en suédois dans le texte comme le jeune Dragon a vécu un an en Suède. Parce que le but du tout jeune attaquant a permis à l'arrière de passer une fin de soirée beaucoup plus tranquille et probablement une nuit plus paisible.

Remontons un peu dans le temps. Alors que Fribourg menait 3-2 à 10 secondes de la sirène finale, le No 74 peut tranquillement dégager la rondelle ou même la geler contre la bande. Il décide... de dégager dans l'axe. Une erreur terrible puisque Lausanne a égalisé à moins de cinq secondes de la fin du match envoyant les deux équipes dans une nouvelle prolongation.

Pas que son erreur

Andreas Borgman ne s'est pas défilé et est venu expliquer ce moment improbable. La victoire aidant, il a paru bien détendu. «Mon erreur a au moins permis aux gens de s'amuser», a-t-il rigolé, visiblement soulagé de n'avoir pas coûté plus cher à son équipe. Le défenseur a longtemps occupé le rôle de surnuméraire avant de faire son retour dans l'alignement ces derniers jours en raison des nombreuses blessures. «J'avais besoin de temps de jeu supplémentaire», ironise-t-il.

Mais que s'est-il passé sur cette action? «C'est malchanceux, détaille-t-il. Nous avions fait le jeu parfait, mais le puck n'est pas sorti. Sandro (ndlr Schmid) était parti vers l'avant, tandis que Walsi (ndlr Samuel Walser) est tombé. Généralement, Reto (ndlr Berra, le gardien) arrête ce genre de tirs.» Fribourg gagne en équipe, perd en équipe... et se fabrique des buts en équipe. «Mais au final nous avons gagné et c'est ce qui compte.»

Pas de bière pour Jan Dorthe

Comment a-t-il vécu les 18 minutes entre sa boulette incroyable et la reprise de la prolongation? «Vous faites une trop grosse histoire de ça, rigole-t-il. C'est une erreur, mais il y en a 1000 par match.» Certes, mais toutes n'ont pas les mêmes conséquences. «Dans le vestiaire, personne ne m'a rien dit de négatif ou ne m'a fait remarquer que c'était ma faute. Mais c'est sûr que sur cette action, je ne parais pas bien.»

C'est d'autant plus dommage pour lui puisque, jusqu'à ce moment, il avait été excellent. Mais par chance pour lui, Jan Dorthe est passé par là pour mettre un terme à cette soirée devenue trop longue à cause de lui. «Je ne vais pas lui payer une bière car il est trop jeune, pouffe-t-il. On va encore en rester à l'eau pour un moment. Si on va au bout, on pourra en rediscuter (rires).»