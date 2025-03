La réaction d'Uwe Krupp à la douche de bière reçue en Ajoie

Uwe Krupp (au centre) a aidé le HC Lugano à se maintenir en National League. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mardi soir, Uwe Krupp était de retour sur le «lieu du crime». Après les interviews consécutives au sauvetage du HC Lugano face au HC Ajoie, le technicien allemand est repassé sous la tribune d'où est venue la bière qui l'a arrosé après l'acte V entre la formation tessinoise et le HC Ajoie. Une scène sur laquelle il est spontanément revenu.

Plus sur le sujet Incident après la défaite Le coach de Lugano s'est fait arroser de bière par un fan d'Ajoie

La discussion a commencé par une boutade: «Attention Uwe, une bière peut tomber à tout moment ici». Visiblement, l'Allemand avait envie de s'attarder sur ce moment et a mordu à «l'hameçon». «Oui, je vais faire attention, rigole-t-il avant de redevenir sérieux. Mais j'ai entendu dire que l'homme ayant fait ça ne pourra plus venir aux matches pour les deux prochaines années. C'est vrai cette histoire?» Le coach est bien informé. Le fan-arroseur a été dénoncé à la police et une interdiction de patinoire lui a été signifiée pour 24 mois.

Plus de peur que de mal(t)

Même s'il s'est retrouvé trempé, Uwe Krupp trouve la sanction sévère. Il faut dire qu'il y a eu plus de peur que de mal(t) à l'occasion de cette scène finalement cocasse. «Vous savez ce qu'il faudrait faire? Que cette personne s'excuse pour son geste. Qu'elle me dise 'J'ai fait une grosse connerie sous le coup de la colère et je suis vraiment désolé, ce n'était pas malin'. Et on passerait l'éponge. Je trouve qu'une personne ne devrait pas être privée de sa passion pour deux années pour quelque chose qui n'est finalement pas si grave.»

Il y a tout de même peu de chance que la sanction soit levée. «Vous savez à quoi cette personne ressemble?, a ensuite questionné Uwe Krupp. Je dois bien avouer que je n'ai pas trop pu voir qui a fait ça.» L'Allemand rigole de bon cœur. Un témoin décrit un homme relativement jeune au coach de Lugano. «Si en plus il était jeune, il ne devrait pas être trop durement sanctionné.» Une réaction qui peut étonner au premier abord, mais qui est tout à l'honneur du coach qui a décidé de ne pas trop se faire mousser avec cette histoire.

Plus sur le sujet Avec vidéo Play-off 2025 «J'avais un peu soif» Waltteri Merelä provoque les fans de Fribourg après la victoire