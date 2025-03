Reto Berra a livré un immense match jeudi soir. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

2,9 %: c’est le pourcentage de chances qu’avait Fribourg Gottéron de battre Berne, selon les statistiques officielles de la Ligue. Tout au long de la soirée, les Dragons ont été étouffés par Berne. Mais ils ont tenu bon pour finalement s'imposer et mener 3-1 dans cette série. S'ils ont été capables de faire le dos rond, c'est en très grande partie grâce à Reto Berra, brillant entre les poteaux. «Il a réalisé deux ou trois arrêts miraculeux, a salué David Aebischer, son coach. C'est sûr que si nous gagnons ce soir, c'est en très grande partie grâce à lui. Il a été extraordinaire.»

En séries éliminatoires, Reto Berra, comme bon nombre de gardiens, ne veut pas parler aux médias après les matches. C'est Arno Del Curto qui avait lancé cette mode dans les Grisons voici plus d'une quinzaine d'années. Son ancien gardien a pris dans ses bagages cette façon de faire et n'était donc pas disponible pour parler de ses prouesses de jeudi soir contre Berne. Pourtant, il y aurait eu de quoi dire tant il a été incroyable face aux assauts répétés des Ours. Il a terminé avec 30 arrêts et une dizaine de miracles. Au bas mot.

En l'absence du héros du soir, c'est l'entraîneur des gardiens, David Aebischer, qui s'est donc collé au petit jeu de l'analyse du jeu de son protégé. Mais que peut-on vraiment dire à un gardien après une telle prestation? «On trouve toujours, rigole-t-il. Des fois, ce n'est pas forcément lié au match en question, mais tu sais que si tu veux faire passer certains messages ou mettre le doigt sur un aspect ou l'autre, c'est peut-être le bon moment après une telle victoire.»

Fin de saison compliquée

Pourtant tout n'a pas toujours été rose pour Reto Berra cette saison. «Il a trop joué, a admis Lars Leuenberger. Notamment durant le mois de janvier. Mais il a livré de bonnes prestations, il ne faut pas l'oublier.» La raison de ce trop-plein de matches? Le début de saison chaotique des Fribourgeois qui les a forcés à cravacher pour arracher une place dans le Top 6 en fin de saison. Cet enchaînement est devenu inévitable en raison de la situation comptable qui n'était pas favorable.

Avec 2554 minutes de glace, il est même le portier le plus utilisé cette saison, avec un quart d’heure d’avance sur Harri Säteri (Bienne), numéro 2 de cette hiérarchie. Et ce nombre de minutes élevé explique probablement en partie ses prestations parfois en dents de scie. Avec un taux de 90,7% d'arrêts, il s'agit d'ailleurs de sa plus mauvaise saison régulière depuis qu'il est arrivé sur les bords de la Sarine. «On était conscients que ce n'était pas aussi facile cette saison que les précédentes, admet David Aebischer. Mais c'est la vie d'un athlète. Il faut composer avec certains hauts et certains bas.»

Repos bénéfique

Alors forcément, le haut du moment a quelque chose de rassurant pour les Dragons. «Si nous nous sommes qualifiés dans le Top 6, c'est aussi grâce à Reto, tient à préciser David Aebischer. Ce que j'ai apprécié, c'est l'évolution du niveau de son jeu tout au long de la saison.» Un point positif vient également aider le coach: l'absence de back to back durant les séries éliminatoires. «Jouer deux matches en 24 heures n'est pas optimal, admet le technicien. Aujourd’hui, Reto peut se reposer un jour sur deux, ce qui lui permet d’être plus frais.» Les jours sans match, il ne s'entraîne pas. «Le travail doit déjà avoir été fait, rigole David Aebischer. Ce n'est pas maintenant que tu peux changer des choses. C'est trop tard.»

Au terme de cette victoire arrachée de haute lutte contre Berne, Lars Leuenberger a, lui aussi, vanté les mérites de son gardien: «Phénoménal! Je ne vois pas d'autre mot. Il a été phénoménal. Dans une série, tu as besoin d'avoir de temps en temps un gardien qui te vole un match. Ce soir, Reto l'a fait.»