Nouveau revers pour Ajoie, battu par Lugano

Ajoie n'y arrive toujours pas. A domicile, les Jurassiens ont été dominés par Lugano (2-1), dimanche. Retrouvez tous les highlights de l'après-midi.

Turkulainen avait inscrit son premier but de la saison, mais Lugano a renversé le match pour s'imposer 2-1 à Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Ajoie - Lugano 1-2

2:39 Ajoie - Lugano: Ajoie n'en finit plus de perdre

A Porrentruy, Ajoie a subi une huitième défaite d'affilée, et une treizième en quatorze rencontres. Les Jurassiens ont été battus 2-1 par Lugano.

En supériorité numérique, Turkulainen avait ouvert le score (19e) pour les Ajoulots. Mais une fois encore, ils n'ont pas tenu la distance. Sgarbossa a égalisé (35e) avant que Canonica ne donne les trois points aux visiteurs, sur une réussite inscrite à quatre contre cinq!

Genève - Lausanne 5-3

3:36 Genève - Lausanne: Après un match renversant, Genève tient sa revanche contre Lausanne

Genève-Servette a remporté le deuxième derby lémanique de la saison en National League. Les Aigles ont dominé Lausanne 5-3 et reviennent à une longueur des Vaudois.

C'était l'heure de la revanche. L'heure pour les Genevois de faire un peu oublier le 11-0 pris plus tôt dans la saison. Et les Aigles n'ont pas laissé filer l'occasion. Avec désormais Ville Peltonen à la bande, les Grenat ont offert un visage nettement plus séduisant et une envie bien différente. Résultat, les Genevois ont effacé l'humiliation et les voici à un point du LHC avec un match en moins!

Pour Lausanne, il s'agit de la quatrième défaite consécutive en championnat, et même la cinquième si l'on ajoute la partie de Champions League à Grenoble. Avec Geoff Ward à la bande, le LHC n'avait jamais perdu quatre fois de suite en championnat. Les Vaudois marquent des buts, mais ils en encaissent trop.

Davos - Berne 2-1

Davos a obtenu une treizième victoire en quatorze rencontres en battant Berne (2-1) et renforce sa place de leader de National League. Les Grisons comptent désormais six points d'avance sur les Rapperswil-Jona Lakers.

Les hommes de Josh Holden n'ont pas tardé pour faire la différence. Zadina (4e) et Knak (6e) ont ainsi mis leur équipe sur les bons rails dès les premières minutes.

Les Bernois ont pu revenir dans la partie lors du troisième tiers. Knak a écopé d'une pénalité de cinq minutes (50e) et a en outre été renvoyé au vestiaire. Zadina ayant aussi été pénalisé (53e), les Ours ont réduit l'écart par Bemström à cinq contre trois (54e).

Mais ils ne sont pas parvenus à arracher l'égalisation, malgré une dernière pénalité de Dahlbeck à la 59e. Avec ce succès, Davos a vraiment fait le trou au classement. Lausanne, qui occupe le troisième rang, accuse déjà un retard de onze points.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)