Fribourg: Une grosse surprise dans l'alignement à Lugano

Oula Palve quitte Kloten pour la Suède

Après deux mois, le Finlandais Oula Palve et Kloten ont choisi de ne pas prolonger l'aventure au-delà du 30 novembre. Le Finlandais rejoint Djurgarden, comme l'a confirmé le club suédois.

Photo: keystone-sda.ch

Oula Palve, 33 ans, qui a joué la saison dernière à Ajoie et en prêt à Genève-Servette, avait rejoint les Zurichois fin septembre pour remplacer le Canadien Brandon Gignac, alors blessé. En 15 matches, Palve n'a marqué qu'un seul but et réalisé quatre assists.