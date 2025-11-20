DE
FR

Toutes les infos sur le hockey
Fribourg: Une grosse surprise dans l'alignement à Lugano

Vous ne voulez rien rater de l'actualité liée au hockey sur glace? Blick vous propose ce live-ticker qui revient sur toutes les informations.
Publié: 09:47 heures
|
Dernière mise à jour: 19:23 heures
Partager
19:20 heures

Gottéron: Ludvig Johnson surnuméraire à Lugano

Fribourg Gottéron se présente avec une équipe quasi complète à Lugano puisque seul Attilio Biasca est encore annoncé blessé sur la feuille de match. Pour cette rencontre décalée, le coach Roger Rönnberg a toutefois réservé une grosse surprise au moment de coucher son équipe sur la feuille de match. Le technicien suédois a en effet décidé de laisser Ludvig Johnson en tribunes du côté de la Corner Arena. Le défenseur aux portes de l'équipe de Suisse a-t-il payé quelques sorties moins bonnes ces dereniers temps? Toujours est-il que l'arrière, révélation du début de saison, va devoir ronger son frein au moins durant une soirée.

15:13 heures

Zoug engage un gardien genevois

Zoug annonce avoir engagé le gardien de 22 ans Mathieu Croce. Le Genevois, actuellement sous contrat avec Thurgovie en Swiss League, a signé un contrat d'un an avec une option pour une saison supplémentaire.

Photo: Martin Meienberger/freshfocus
15:11 heures

Oula Palve quitte Kloten pour la Suède

Après deux mois, le Finlandais Oula Palve et Kloten ont choisi de ne pas prolonger l'aventure au-delà du 30 novembre. Le Finlandais rejoint Djurgarden, comme l'a confirmé le club suédois.

Photo: keystone-sda.ch

Oula Palve, 33 ans, qui a joué la saison dernière à Ajoie et en prêt à Genève-Servette, avait rejoint les Zurichois fin septembre pour remplacer le Canadien Brandon Gignac, alors blessé. En 15 matches, Palve n'a marqué qu'un seul but et réalisé quatre assists.

09:34 heures

Un match de suspension contre Jeremy Wick

Coupable d'une charge à la tête du Biennois Fabio Hofer mercredi soir lors de la défaite d'Ajoie 4-3 aux prolongations face à Bienne, Jeremy Wick a été sanctionné d'un match de suspension. Il doit aussi s'acquitter d'une amende de 2500 francs.

Photo: keystone-sda.ch
19.11.2025, 15:23 heures

Berne privé de Benjamin Baumgartner

Le CP Berne est privé pour plusieurs semaines, probablement jusqu'à la fin de l'année civile, de son attaquant Benjamin Baumgartner. L'international autrichien à licence suisse souffre d'une blessure au bas du corps, ont annoncé les Ours sans donner plus de détails.

Cette nouvelle constitue un coup dur pour le «SCB». Baumgartner est avec 12 points (8 buts, 4 assists) le deuxième meilleur compteur de son équipe en National League derrière le Finlandais Waltteri Merelä, qui est pour sa part au repos forcé jusqu'à la mi-décembre.

Source: ATS

17.11.2025, 15:03 heures

Deux jeunes talents au CP Berne

Le CP Berne mise sur la jeunesse : le club a engagé les centres de 19 ans Joel Grossniklaus (sous contrat jusqu’en 2028) et Paul Mottard (jusqu’en 2029). Originaire d’Interlaken, Joel Grossniklaus a été formé au HC Dragon Thun puis aux Langnau Tigers. Paul Mottard, lui, a notamment évolué dans les filières de Genève-Servette, Bienne et Neuchâtel avant de rejoindre en 2024 la meilleure ligue junior finlandaise. Les deux attaquants rejoindront Berne dès la saison prochaine.

Par ailleurs, le défenseur Nils Rhyn (20 ans) a prolongé son contrat jusqu’en 2029, tout comme l’attaquant Thierry Schild (20 ans) jusqu’en 2028. Tous deux sont issus de la formation bernoise.

Selon le directeur sportif du SCB, Diego Piceci, ces quatre jeunes joueurs disposent d’un «grand potentiel» et sont appelés à occuper des rôles importants dans l’équipe dans un futur proche.

17.11.2025, 10:04 heures

Le HC Ajoie prolonge son jeune gardien

C'est officiel, Noah Patenaude reste en Ajoie deux saisons supplémentaires! Le portier de 22 ans a signé une entente le liant au club jusqu’au terme de l’exercice 2027/28. Le Canado-suisse de Neuchâtel, passé par les ligues juniors au Québec, a su convaincre en ce début de saison et continue de développer son grand potentiel.

14.11.2025, 15:56 heures

L'ordre des demi-finales est connu

L'ordre des demi-finales de Coupe de Suisse est connu. Le tirage au sort a donné le résultat suivant: les Bellinzona Snakes accueilleront La Chaux-de-Fonds, alors que Sierre recevra Thurgovie.

Les deux matches se dérouleront le jeudi 8 janvier. Quant à la finale, elle aura lieu le dimanche 1er février sur la glace du vainqueur du match entre Bellinzone et La Chaux-de-Fonds, a indiqué Swiss Ice Hockey.

14.11.2025, 15:11 heures

Kinnunen prolonge à Langnau

Le défenseur finlandais Santtu Kinnunen (26 ans) a prolongé d'un an son contrat avec les Langnau Tigers, qui arrivait à échéance au terme de la saison. Santtu Kinnunen est arrivé en début de saison dans l'Emmental, en provenance des Zurich Lions.

En 23 matches, il a inscrit 14 points (3 buts, 12 assists) et est devenu l'un des piliers de son équipe. Statistiquement, il est le quatrième meilleur défenseur du championnat.

14.11.2025, 11:59 heures

Berne privé de son top scorer pendant plusieurs semaines

Coup dur pour le CP Berne: son attaquant finlandais Waltteri Merelä sera absent environ quatre semaines. Il s'est blessé au haut du corps avec son équipe nationale et devra subir une opération, ont indiqué les Ours.

Photo: Pius Koller

Depuis le début de la saison, Waltteri Merelä a inscrit 8 buts et donné 5 assists. Il est le meilleur compteur de son équipe qui végète au 13e et avant-dernier rang du classement avec 22 points en 21 matches.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
1:2
25
35
58
2
Lausanne HC
Lausanne HC
25
20
44
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1:0
25
16
44
4
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
5
ZSC Lions
ZSC Lions
24
18
41
6
EV Zoug
EV Zoug
23
4
40
7
HC Lugano
HC Lugano
0:1
25
15
40
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
SCL Tigers
24
-5
31
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
2:1
25
-22
31
11
EHC Bienne
EHC Bienne
24
-7
29
12
EHC Kloten
EHC Kloten
24
-14
28
13
SC Berne
SC Berne
23
-10
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
25
-37
16
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus