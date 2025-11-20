14.11.2025, 11:59 heures

Berne privé de son top scorer pendant plusieurs semaines

Coup dur pour le CP Berne: son attaquant finlandais Waltteri Merelä sera absent environ quatre semaines. Il s'est blessé au haut du corps avec son équipe nationale et devra subir une opération, ont indiqué les Ours.

Photo: Pius Koller

Depuis le début de la saison, Waltteri Merelä a inscrit 8 buts et donné 5 assists. Il est le meilleur compteur de son équipe qui végète au 13e et avant-dernier rang du classement avec 22 points en 21 matches.