Un match de suspension contre Jeremy Wick
Coupable d'une charge à la tête du Biennois Fabio Hofer mercredi soir lors de la défaite d'Ajoie 4-3 aux prolongations face à Bienne, Jeremy Wick a été sanctionné d'un match de suspension. Il doit aussi s'acquitter d'une amende de 2500 francs.
Berne privé de son top scorer pendant plusieurs semaines
Coup dur pour le CP Berne: son attaquant finlandais Waltteri Merelä sera absent environ quatre semaines. Il s'est blessé au haut du corps avec son équipe nationale et devra subir une opération, ont indiqué les Ours.
Depuis le début de la saison, Waltteri Merelä a inscrit 8 buts et donné 5 assists. Il est le meilleur compteur de son équipe qui végète au 13e et avant-dernier rang du classement avec 22 points en 21 matches.
Berne privé de Benjamin Baumgartner
Le CP Berne est privé pour plusieurs semaines, probablement jusqu'à la fin de l'année civile, de son attaquant Benjamin Baumgartner. L'international autrichien à licence suisse souffre d'une blessure au bas du corps, ont annoncé les Ours sans donner plus de détails.
Cette nouvelle constitue un coup dur pour le «SCB». Baumgartner est avec 12 points (8 buts, 4 assists) le deuxième meilleur compteur de son équipe en National League derrière le Finlandais Waltteri Merelä, qui est pour sa part au repos forcé jusqu'à la mi-décembre.
Deux jeunes talents au CP Berne
Le CP Berne mise sur la jeunesse : le club a engagé les centres de 19 ans Joel Grossniklaus (sous contrat jusqu’en 2028) et Paul Mottard (jusqu’en 2029). Originaire d’Interlaken, Joel Grossniklaus a été formé au HC Dragon Thun puis aux Langnau Tigers. Paul Mottard, lui, a notamment évolué dans les filières de Genève-Servette, Bienne et Neuchâtel avant de rejoindre en 2024 la meilleure ligue junior finlandaise. Les deux attaquants rejoindront Berne dès la saison prochaine.
Par ailleurs, le défenseur Nils Rhyn (20 ans) a prolongé son contrat jusqu’en 2029, tout comme l’attaquant Thierry Schild (20 ans) jusqu’en 2028. Tous deux sont issus de la formation bernoise.
Selon le directeur sportif du SCB, Diego Piceci, ces quatre jeunes joueurs disposent d’un «grand potentiel» et sont appelés à occuper des rôles importants dans l’équipe dans un futur proche.
Le HC Ajoie prolonge son jeune gardien
C'est officiel, Noah Patenaude reste en Ajoie deux saisons supplémentaires! Le portier de 22 ans a signé une entente le liant au club jusqu’au terme de l’exercice 2027/28. Le Canado-suisse de Neuchâtel, passé par les ligues juniors au Québec, a su convaincre en ce début de saison et continue de développer son grand potentiel.
L'ordre des demi-finales est connu
L'ordre des demi-finales de Coupe de Suisse est connu. Le tirage au sort a donné le résultat suivant: les Bellinzona Snakes accueilleront La Chaux-de-Fonds, alors que Sierre recevra Thurgovie.
Les deux matches se dérouleront le jeudi 8 janvier. Quant à la finale, elle aura lieu le dimanche 1er février sur la glace du vainqueur du match entre Bellinzone et La Chaux-de-Fonds, a indiqué Swiss Ice Hockey.
Kinnunen prolonge à Langnau
Le défenseur finlandais Santtu Kinnunen (26 ans) a prolongé d'un an son contrat avec les Langnau Tigers, qui arrivait à échéance au terme de la saison. Santtu Kinnunen est arrivé en début de saison dans l'Emmental, en provenance des Zurich Lions.
En 23 matches, il a inscrit 14 points (3 buts, 12 assists) et est devenu l'un des piliers de son équipe. Statistiquement, il est le quatrième meilleur défenseur du championnat.
Soulagement du côté de Fribourg
Mercredi soir, Lucas Wallmark n'a pas été en mesure de terminer la victoire fribourgeoise face au HC Ajoie. Le maître à jouer suédois de Fribourg Gottéron a pris une canne au visage lors de la deuxième période et a dû rejoindre les vestiaires. La fin de rencontre a vu Fribourg Gottéron évoluer principalement avec Ludvig Johnson, défenseur de son état, sur une ligne offensive.
Ce jeudi matin, Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons, se veut rassurant. «Normalement, il devrait être en mesure de jouer vendredi.» Les pensionnaires de la BCF Arena recevront le HC Davos, leader incontesté, à cette occasion. Pour Lucas Wallmark, cette blessure au visage aurait pu être autrement plus embêtante. Pour mémoire, il avait déjà raté plusieurs matches en raison d'un puck reçu au visage plus tôt dans la saison. C'était déjà face à Ajoie. Mais cette fois-ci, les conséquences sont moindres.
Zoug frappe fort face au Sparta Prague
Zoug est bien parti pour rejoindre les quarts de finale de la Champions Hockey League. Les joueurs de Suisse centrale ont écrasé le Sparta Prague 6-0 mercredi lors du match aller des 8es de finale.
Hofmann, Kubalik, Künzle, Lindemann, Sklenicka et Herzog ont marqué les six buts devant le public zougois, alors que le score était déjà de 4-0 après vingt minutes. Le match retour est prévu le mercredi 18 novembre en Tchéquie.
Ambri-Piotta engage un défenseur slovaque
Ambri-Piotta a annoncé mercredi l'arrivée d'un nouveau renfort étranger. Le défenseur slovaque Michal Cajkovsky (33 ans) débarque en Léventine avec un contrat portant jusqu'au terme de la saison actuelle. Médaillé de bronze olympique en 2022 avec la Slovaquie, il a passé les huit saisons précédentes en KHL.
Le champion en titre privé de Christian Marti
Les Zurich Lions devront composer sans Christian Marti pendant environ six semaines. Le défenseur de 32 ans s'est blessé à l'entraînement au bas du corps, a annoncé le double champion de Suisse en titre sans donner plus de détails.
Non, Linus Omark ne reviendra finalement pas au HC Lugano
La sentence vient tout juste d'être communiquée par le HC Lugano. Ce mardi après-midi, le club a annoncé que Linus Omark (38 ans) ne reviendrait pas au Tessin. Cet automne, il a disputé quinze matchs et inscrit onze points avec le HCL, contribuant à la bonne période traversée par les pensionnaires de la Cornèr Arena.
Des discussions étaient en cours pour un éventuel retour. Mais l'attaquant suédois n'a pas daigné poursuivre l'aventure. «La décision de ne pas conclure un nouvel accord jusqu’à la fin de la saison est exclusivement liée à des raisons familiales. La famille Omark n’a notamment pas jugé satisfaisantes les solutions proposées pour la scolarisation de leurs filles en Suisse», a communiqué le HC Lugano.
Le club a en outre tenu à remercier l'attaquant suédois «pour son engagement, son professionnalisme et la précieuse contribution qu’il a apportée à la progression de l’équipe depuis son arrivée fin septembre.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
24
36
58
2
Lausanne HC
25
20
44
3
Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
4
HC Fribourg-Gottéron
24
15
41
5
ZSC Lions
24
18
41
6
EV Zoug
23
4
40
7
HC Lugano
24
16
40
8
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
24
-5
31
10
EHC Bienne
24
-7
29
11
HC Ambri-Piotta
24
-23
28
12
EHC Kloten
24
-14
28
13
SC Berne
23
-10
27
14
HC Ajoie
25
-37
16