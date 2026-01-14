Iñaki Baragano et Sakari Manninen absents

Une absence de chaque côté

Le derby lémanique entre Lausanne et Genève va se disputer sans deux titulaires réguliers. Le Lausanne HC doit composer sans Iñaki Baragano, blessé selon la feuille de match. «Au jour le jour», nous glisse-t-on du côté du LHC. Point positif pour les Lions, le retour de Raphael Prassl dans le quatrième trio, aux côtés de Floran Douay et Benjamin Bougro.

Côté GSHC, l’absence est un peu plus majeure. Troisième meilleur compteur de l’équipe, Sakari Manninen, grippé, n’a pas fait le trajet avec l’équipe jusqu’à la Vaudoise aréna. À voir l’évolution de sa maladie, il pourrait être de retour vendredi pour le déplacement à Langnau.