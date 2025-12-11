Timo Meier prend un congé personnel avec les Devils du New Jersey

Timo Meier sera indisponible pour le moment avec les Devils du New Jersey. Comme l’a annoncé la franchise de NHL, le joueur suisse prend un congé personnel afin de s’occuper d’un problème de santé familial. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué pour l’instant. «Toute l’organisation soutient Timo et sa famille et demande que leur vie privée soit respectée pendant cette période», précise le communiqué de presse.

Timo Meier et les Devils du New Jersey occupent actuellement la 9e place de la Conférence Est après 30 matchs disputés, juste en dehors des places qualificatives pour les séries éliminatoires. Le joueur suisse a participé à tous ces matchs, totalisant onze buts et douze passes.