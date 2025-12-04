Genève: Tim Bozon suspendu de manière provisionnelle

Genève-Servette dit au revoir à son entraîneur assistant

Une rare opportunité a fait basculer le parcours de Pierre Allard. Le technicien québécois quitte le Genève-Servette Hockey Club pour prendre en main Villach, formation autrichienne engagée en ICEHL. Contacté ce week-end, l’ancien préparateur physique du Canadien de Montréal – qui a passé onze saisons dans l’organisation NHL avant de devenir assistant à Munich puis à Genève – va vivre sa première expérience comme entraîneur principal. Le GSHC, qui a accepté de le libérer, salue son travail, son professionnalisme et son investissement au sein du club.

Le Franco-Canadien n’a pas manqué de remercier ses dirigeants et les supporters pour leur accueil, affirmant garder «un excellent souvenir» de son passage à Genève. Pour la suite de la saison, les Aigles ont déjà trouvé son successeur. Le Finlandais Samuel Tilkanen, 36 ans, rejoint le staff grenat. Assistant à Berne entre 2016 et 2020, il y a conquis deux titres de National League avant de poursuivre au HIFK en Liiga. Il sera derrière le banc dès ce mercredi à Davos.