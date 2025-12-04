Genève: Tim Bozon suspendu de manière provisionnelle

Tim Bozon absent face à Ambri... au moins
Le méchant coup de genou de Tim Bozon sur Davyd Barandun, mercredi soir à Davos, n’est pas resté sans conséquence. Le Français de Genève-Servette a fort logiquement été suspendu de manière provisionnelle par le juge unique. L’ailier, meilleur buteur à licence suisse des Grenat, manquera donc la rencontre de ce jeudi soir à Ambri où les Aigles sont engagés.
Sera-t-il plus longuement retiré de la circulation? Verdict d’ici à ce week-end, puisque Genève est à nouveau engagé samedi avec la réception d’Ajoie aux Vernets.
Harold Kreis reste le sélectionneur de l'Allemagne
Harold Kreis (66 ans) a prolongé d'un an son contrat comme sélectionneur de l'Allemagne, a indiqué la Fédération (DEB). Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2027.
Kreis sera donc encore à la bande durant les Mondiaux en Allemagne prévus en 2027. Le Germano-Canadien dirige la sélection depuis mars 2023. Deux mois après, l'Allemagne avait perdu la finale des Mondiaux contre le Canada.
Source: ATS
Genève-Servette dit au revoir à son entraîneur assistant
Une rare opportunité a fait basculer le parcours de Pierre Allard. Le technicien québécois quitte le Genève-Servette Hockey Club pour prendre en main Villach, formation autrichienne engagée en ICEHL. Contacté ce week-end, l’ancien préparateur physique du Canadien de Montréal – qui a passé onze saisons dans l’organisation NHL avant de devenir assistant à Munich puis à Genève – va vivre sa première expérience comme entraîneur principal. Le GSHC, qui a accepté de le libérer, salue son travail, son professionnalisme et son investissement au sein du club.
Le Franco-Canadien n’a pas manqué de remercier ses dirigeants et les supporters pour leur accueil, affirmant garder «un excellent souvenir» de son passage à Genève. Pour la suite de la saison, les Aigles ont déjà trouvé son successeur. Le Finlandais Samuel Tilkanen, 36 ans, rejoint le staff grenat. Assistant à Berne entre 2016 et 2020, il y a conquis deux titres de National League avant de poursuivre au HIFK en Liiga. Il sera derrière le banc dès ce mercredi à Davos.
Oskari Laaksonen quitte le HC Bienne
Le HC Bienne annonce ce lundi le départ avec effet immédiat de Oskari Laaksonen. Le contrat qui liait le joueur finlandais au club seelandais jusqu'en 2027 a été résilié d'un commun accord. Arrivé cet été, le défenseur n'a pas trouvé sa place sous les ordres de Matti Filander (16 apparitions, 4 assists).
Le Finlandais retourne dans son ancien club, Luleå HF.
Chris Egli signe pour deux saisons à Zoug
Zoug a engagé pour les deux prochaines saisons l'attaquant Chris Egli (29 ans). Celui-ci évolue actuellement à Davos, son club formateur. Il a disputé plus de 450 matches de National League.
4000 francs d'amende pour Dario Simion et deux matches de suspension
Dario Simion a finalement écopé de deux matches de suspension pour avoir percuté Leonardo Genoni le 21 novembre dernier. Il doit également s'acquitter d'une amende de 4000 francs.
Quant au joueur de Rapperswil Dominic Lammer, c'est un match de suspension et 2500 francs d'amende pour son coup de coude à l'encontre du défenseur lausannois Erik Brännström lors de la partie du 25 novembre. Dominic Lammer n'avait pas été puni durant le match.
Lausanne: Rien de grave pour Damien Riat
Mardi soir, l'inquiétude était vive pour Damien Riat, touché au pied en fin de match. Alors que le Lausanne HC menait 3-4 à Rapperswil, le capitaine des Lions a bloqué un tir de la ligne bleue. Le tir du Saint-Gallois a forcé le No 9 du LHC à quitter ses coéquipiers.
Moins de 24 heures plus tard, Damien Riat est toutefois présent sur la feuille de match pour la rencontre face à Langanu. Comme mardi soir, il est aligné sur la deuxième triplette avec Théo Rochette et Ahti Oksanen. Cédric Fiedler, Fabian Heldner, Antti Suomela, Dominik Kahun et Gaël Haas sont blessés, tandis que Connor Hughes est titularisé devant le filet vaudois.
Einar Emanuelsson rejoint Lugano en prêt
Le HC Lugano a annoncé mercredi la venue du Suédois Einar Emanuelsson jusqu'à la fin de la saison de National League. L'attaquant de 28 ans est prêté par le champion de Suède Lulea.
Au cours des onze saisons passées dans le club du nord de la Suède, Emanuelsson s'est forgé la réputation d'un joueur rapide et travailleur, mais sa production offensive s'est réduite ces dernières années. Il n'a ainsi comptabilisé que deux assists en 19 matches depuis le début de l'exercice.
L'attaquant de 28 ans est encore sous contrat avec Lulea jusqu'en 2028 et retournera en Scandinavie à l'issue de la saison. Sa venue devra compenser l'absence prolongée du Canadien Brendan Perlini et atténuer l'incertitude entourant le retour du Finlandais Rasmus Kupari.
Source: ATS
La rencontre entre Bâle et Thurgovie renvoyée
La rencontre de Swiss League entre Bâle et Thurgovie prévue mardi soir est renvoyée à une date ultérieure. En raison de nombreux malades et blessés, les Rhénans sont incapables d'aligner un effectif complet, a annoncé le club bâlois mardi après-midi.
Leader de Swiss League, Thurgovie possède actuellement une solide avance de 9 points sur son plus proche poursuivant Sierre, qui pointe à 43 points après 22 rencontres. Plus loin, les Bâlois occupent la 8e place, mais ont remporté leurs quatre derniers matches.
Mike Künzle a signé un contrat de deux ans
L'attaquant Mike Künzle (31 ans) a prolongé son contrat avec Zoug jusqu'en 2028. Il joue dans le club depuis 2023 et son précédent contrat arrivait à échéance en fin de saison.
En 71 matches de National League avec le maillot zougois, Künzle a inscrit 19 buts et donné 20 assists. "Je me sens très bien à Zoug et je suis ravi d'y rester. L'objectif est clair: nous voulons gagner des titres et je veux y contribuer", a déclaré l'attaquant sur les réseaux sociaux du club.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
30
49
70
2
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
30
17
53
4
Rapperswil-Jona Lakers
30
-2
51
5
Genève-Servette HC
30
-5
50
6
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zoug
28
3
47
8
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Bienne
29
-10
36
10
SCL Tigers
29
-3
36
11
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
SC Berne
29
-13
33
13
EHC Kloten
28
-20
31
14
HC Ajoie
29
-42
24