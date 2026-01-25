Ryan Spooner va déjà quitter le Lausanne HC!

Le Lausanne HC va se séparer avec effet immédiat de l'un de ses étrangers. Ryan Spooner, qui venait de débarquer, va repartir en Biélorussie, annonce le Dinamo Minsk.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Six matches, une passe décisive, zéro impact. Le passage de Ryan Spooner à Lausanne ne va pas laisser un impact majeur du côté des fans de la Vaudoise aréna. Débarqué au début de l'année, le Canadien est en effet sur le point de déjà repartir en KHL. Selon nos informations, de derniers détails doivent encore être réglés, mais la transaction est proche de se finaliser. Le Dinamo Minsk, pour sa part, n'a pas pris trop de pincettes puisque le club a déjà communiqué que l'attaquant allait revenir au club pour lequel il avait déjà joué durant trois saisons, entre 2019 et 2023.

Ryan Spooner devait amener un peu de punch offensif, notamment en raison de l'absence à long terme d'Antti Suomela. Arrivé au moment d'une phase délicate pour le Lausanne HC, Ryan Spooner n'a pas montré grand-chose sur la glace. Aurait-il progressé avec davantage de temps? Possible.

Toujours est-il que le Lausanne HC a "grillé" une de ses dix licences étrangères pour une étoile filante pas franchement brillante. Il s'agit de son deuxième passage furtir en Suisse. Il avait déjà joué deux matches avec Lugano lors de la saison 2019/2020 avnat de partir... à Minsk. Récemment, l'Allemand Dominik Kahun est revenu au jeu, offrant au coach, Geoff Ward, un peu plus d'options. Comme Antti Suomela doit revenir de blessure après la pause de l'équipe nationale, l'équipe de la Vaudoise aréna a visiblement jugé que la présence de Ryan Spooner était superflue.

Reste à savoir si les Lausannois vont être à nouveau actifs sur le marché des joueurs étrangers ces prochains jours. Comme tous les directeurs sportifs n'ont de cesse de le dire récemment, rares sont les bonnes affaires. Manifestement, Ryan Sponner n'en était d'ailleurs pas une.