Soulagement du côté de Fribourg

Mercredi soir, Lucas Wallmark n'a pas été en mesure de terminer la victoire fribourgeoise face au HC Ajoie. Le maître à jouer suédois de Fribourg Gottéron a pris une canne au visage lors de la deuxième période et a dû rejoindre les vestiaires. La fin de rencontre a vu Fribourg Gottéron évoluer principalement avec Ludvig Johnson, défenseur de son état, sur une ligne offensive.

Photo: keystone-sda.ch

Ce jeudi matin, Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons, se veut rassurant. «Normalement, il devrait être en mesure de jouer vendredi.» Les pensionnaires de la BCF Arena recevront le HC Davos, leader incontesté, à cette occasion. Pour Lucas Wallmark, cette blessure au visage aurait pu être autrement plus embêtante. Pour mémoire, il avait déjà raté plusieurs matches en raison d'un puck reçu au visage plus tôt dans la saison. C'était déjà face à Ajoie. Mais cette fois-ci, les conséquences sont moindres.