Les Rapperswil-Jona Lakers ont battu le CP Berne 2-1 ce mardi à Berne lors du match aller des play-in. Tous les buts ont été inscrits en première période, avec un but de Victor Rask scellant la victoire.

Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles

Les Rapperswil-Jona Lakers virent en tête après le match aller du 2e tour des play-in de National League. Ils ont gagné 2-1 sur la glace du CP Berne et ont fait un petit pas en direction des play-off.

Tout reste cependant possible après cette rencontre durant laquelle tous les buts ont été inscrits lors de la période initiale. Les visiteurs ont ouvert le score après 1'43 seulement grâce à Tyler Moy, mais la réaction des Ours n'a pas tardé: Miro Aaltonen a égalisé à la 6e. Victor Rask a redonné l'avantage aux Lakers (17e) avant la première sirène.

Une fin de match avec peu d'actions

Le jeu a ensuite été le plus souvent équilibré. Au fil des minutes, les deux formations ont semblé surtout soucieuses de ne pas commettre d'erreur, de sorte que les actions dangereuses n'ont pas été nombreuses.

Le match retour aura lieu mercredi dès 20h00 à Rapperswil-Jona. Le vainqueur de cette double confrontation accèdera aux quarts de finale des play-off, alors que le perdant partira en vacances.