Fribourg Gottéron se retrouve dos au mur s'il veut remporter son premier titre national! Les Dragons se sont inclinés à Davos (5-4 ap) et sont menés 2-3 dans cette finale.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg avait toutes les cartes en mains. Et même encore un ou deux atouts dans la poche arrière. Pourtant, les Dragons se sont inclinés à Davos après avoir mené de trois longueurs en début de match. Mais la suite de cette partie a tourné au vinaigre pour les Dragons qui ont vu les joueurs locaux revenir... et passer l'épaule en prolongation sur un coup de dés. Menés 3-2 dans cette finale. Ils devront donc gagner deux matches de rang pour être champions.

Avant cette fin de soirée compliquée, Fribourg Gottéron avait réalisé un premier tiers-temps de rêve. Probablement le meilleur des Dragons depuis le début de cette finale. Après cinq minutes de jeu seulement, les hommes de Roger Rönnberg avaient déjà pu se créer deux chances nettes de but par Jacob De La Rose (2e) et Nathan Marchon (5e). Outre un tir de Matej Stransky (5e), le début de match a uniquement vu les Fribourgeois se montrer dangereux.

Grisons dépassés en début de match

C'est fort logiquement que Jacob De La Rose a cru ouvrir la marque à la 8e minute en power-play sur une illumination d'Henrik Borgström. Cru? Oui, car le but a finalement été annulé pour une position de hors-jeu de Marcus Sörensen. Ce n'était toutefois que partie remise. Une action fantastique de la première ligne des Dragons leur a permis d'ouvrir la marque. Lucas Wallmark et Nathan Marchon ont parfaitement combiné pour offrir le premier but à Marcus Sörensen sur un plateau. Le Suédois n'a pas tremblé pour conclure cette magnifique action (12e, 0-1).

Une minute plus tard, Lucas Wallmark marquait en supériorité numérique (13e, 0-2). Oui, vous avez bien lu. Fribourg Gottéron a inscrit une réussite avec un homme de plus sur la glace pour la première fois de cette série face aux Grisons. Il s'agit du troisième but des play-off pour l'équipe de Roger Rönnberg à la réussite chaotique dans cet exercice depuis bientôt un mois. Calle Andersson déviait un tir de Jan Dorthe dans son propre filet pour le 0-3 (16e). Les Grisons étaient dépassés par la vitesse adverse.

Un but qui a changé le match

Un enchaînement d'actions qui a forcé Josh Holden à prendre son temps-mort pour tenter d'endiguer les attaques adverses. A 34 secondes de la première sirène, le HCD a repris des couleurs sur un tir de... Calle Andersson. Malheureux quelques instants plus tôt, l'arrière suédois à licence suisse à cette fois-ci fait trembler le bon filet (20e, 1-3). Une réussite qui a permis aux Grisons d'y croire à nouveau.

Et ce but a vraiment tout changé puisque les joueurs locaux sont revenus dans la partie avec de bien meilleures intentions. Poussés par un public enfin réveillé après les trois uppercuts fribourgeois, les hommes de Josh Holden ont immédiatement mis la défense adverse sous pression. C'est fort logiquement que Yannick Frehner, en deux temps, a réduit encore un peu l'écart (23e, 2-3). Peu après la mi-match, Sven Jung effaçait même totalement l'avantage des Dragons (31e, 3-3).

Problème? La furia locale ne s'est pas arrêtée après cette égalisation. Matej Stransky a trompé à son tour Reto Berra alors que les visiteurs avaient enfin commencé à ressortir la tête hors de l'eau. Fin des haricots pour les Dragons? Pas si vite! Dans un match bourré d'erreurs, c'est au tour de Sandro Aeschlimann d'ajouter la sienne. Sur un tir anodin (en power-play!) de Lucas Wallmark, le gardien local a laissé filer le puck entre les jambes (37e, 4-4). Difficile de dire que cette égalisation était méritée, à cet instant.

La pénalité de Nathan Marchon

Lors de l'ultime période, les deux équipes ont surtout fait attention à ne pas trop se découvrir. Logique après avoir encaissé quatre buts de part et d'autre durant les 40 premières minutes. Il a fallu attendre la fin de la rencontre pour voir les meilleures actions de cette période. Attilio Biasca n'est pas passé loin de redonner l'avantage à son équipe à moins de dix minutes de la sirène. Quelques instants plus tard, ce sont les joueurs locaux qui ont mis la pression autour de Reto Berra.

Jan Dorthe puis Simon Seiler ont à leur tour donné des sueurs froides aux supporters locaux à moins de trois minutes de la sirène finale. Coupable sur le 4-4, Sandro Aeschlimann a cette fois-ci été irréprochable. Comme personne n'a marqué de but, la rencontre s'est terminée lors de la prolongation. Et c'est Adam Tambellini qui a offert la victoire à ses couleurs après trois minutes de temps additionnel en supériorité numérique à la suite d'une pénalité concédée par Nathan Marchon.

Mardi, Fribourg Gottéron sera donc dos au mur et devra lutter pour rester en vie lors de cette finale. Le premier titre de son histoire ne passera que par deux victoires des Dragons. Une à la maison et une à l'extérieur. Problème? Ils n'ont pour le moment pas été capables de s'imposer à domicile lors de cette finale.