Un joli nom rejoint le HC Ajoie pour la saison prochaine

Lawrence Pilut prolonge chez les Lakers

Lawrence Pilut prolonge aux SC Rapperswil-Jona Lakers pour la saison 2026/27. Le défenseur suédois de 30 ans, freiné par une blessure à l’épaule après son arrivée, a impressionné le staff par son engagement. L’ancien Lausannois, leader reconnu, espère désormais enchaîner et contribuer aux ambitions des Lakers après un parcours marqué par la NHL et la KHL. La saison dernière, il était encore un joueur du LHC mais, déjà blessé, il n'avait pas pu évoluer avec les Lions.

«Je me réjouis énormément de vivre une année supplémentaire avec la famille de Rappi. Je suis très heureux avec tous les membres de l’équipe et du staff, ils m’ont aidé à retrouver ma forme d’antan sur la glace. Je suis convaincu que beaucoup de choses positives attendent encore les Lakers, et je me réjouis d’en faire partie», réagit le Suédois dans un communiqué