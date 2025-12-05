Mauvaise nouvelle pour Lausanne qui perd un cadre

Lausanne: Plusieurs semaines d'absence pour Ken Jäger
Mauvaise nouvelle pour le Lausanne HC quelques minutes avant la pause de l'équipe nationale. Les Vaudois devront en effet se passer de Ken Jäger, touché au haut du corps dimanche dernier lors de la rencontre face à Langnau. Le Grison, centre de la troisième ligne, va manquer plusieurs semaines de compétition. Il ne reviendra pas avant la fin de l'année.
Dans l'alignement, Théo Rochette évolue donc toujours au centre de la deuxième ligne, tandis que Jason Fuchs s'occupe du troisième trio. Dimanche dernier, l'attaquant polyvalent jouait sur la première ligne avec le duo Caggiula/Czarnik. Ce vendredi soir, c'est Raphael Prassl qui est promu à cette position.
Fabian Heldner, pourtant sélectionné pour le tournoi de l'équipe de Suisse la semaine prochaine, n'est toujours pas de retour au jeu. Le défenseur paraissait proche d'un retour au jeu en milieu de semaine. Le staff vaudois n'a semble-t-il pas voulu prendre de risque le concernant.
Ajoie: Julius Nättinen prolonge avec les Jurassiens
Ce match du 5 décembre était placé sous le signe de Saint-Nicolas. Et le sage a amené un joli cadeau dans sa hotte pour les supporters jurassiens. Le HC Ajoie a en effet annoncé la prolongation pour une saison supplémentaire de son attaquant finlandais, Julius Nättinen. Il l'a d'ailleurs lui-même annoncé (en français!) sur l'écran géant avant le coup d'envoi de la rencontre.
L'attaquant imite ainsi son compatriote Jerry Turkulainen qui a également signé une nouvelle entente jusqu'au terme de la saison 2026/2027 avec les Vouivres. Comme Anttoni Honka est encore sous contrat pour la même durée, le HCA pourra compter sur son trio finlandais la saison prochaine encore. Phil-Michael Devos est le quatrième joueur étranger sous contrat au-delà de la saison en cours.
L'ailier de 28 ans dispute actuellement sa deuxième saison avec le HCA. Il avait terminé son premier exercice avec 52 points en autant de matches. Blessé en début de saison, il compte actuellement 14 unités en 20 rencontres de championnat.
La sanction contre Tim Bozon est alourdie
Tim Bozon, joueur du Genève-Servette HC, a été suspendu pour deux rencontres et condamné à une amende de 4000 CHF (frais de procédure inclus) suite à un coup de genou porté à Davyd Barandun lors du match contre le HC Davos le 3 décembre 2025. À noter que Tim Bozon a déjà purgé une partie de cette suspension.
Niko Huuhtanen rejoint le HC Bienne jusqu’à la fin de la saison 2026
Le HC Bienne renforce son attaque avec l’arrivée de l’ailier finlandais Niko Huuhtanen, qui a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2026. Il évoluait aux Etats-Unis en ECHL avec les Orlando Solar Bears.
À seulement 22 ans, Niko Huuhtanen se distingue par sa puissance physique et son sens du but. Doté d’un tir puissant et d’une présence offensive marquée, il apporte des qualités précises qui devraient immédiatement renforcer le jeu biennois.
«Nous sommes ravis d’accueillir Niko dans nos rangs pour le reste de la saison», déclare le club. «Nous sommes convaincus qu’il donnera un élan précieux à notre attaque».
L'Américain Zach Sanford prolonge jusqu'en 2028 à Lugano
L'attaquant américain Zach Sanford (31 ans) se plaît à Lugano. Arrivé en août, il a signé un nouveau contrat avec les bianconeri qui court jusqu'au terme de la saison 2027/28.
En 28 matches avec Lugano, Zach Sanford a inscrit 8 buts et donné 15 assists. Il est actuellement le topscorer de son équipe qui occupe le 6e rang de National League.
Tim Bozon absent face à Ambri... au moins
Le méchant coup de genou de Tim Bozon sur Davyd Barandun, mercredi soir à Davos, n’est pas resté sans conséquence. Le Français de Genève-Servette a fort logiquement été suspendu de manière provisionnelle par le juge unique. L’ailier, meilleur buteur à licence suisse des Grenat, manquera donc la rencontre de ce jeudi soir à Ambri où les Aigles sont engagés.
Sera-t-il plus longuement retiré de la circulation? Verdict d’ici à ce week-end, puisque Genève est à nouveau engagé samedi avec la réception d’Ajoie aux Vernets.
Harold Kreis reste le sélectionneur de l'Allemagne
Harold Kreis (66 ans) a prolongé d'un an son contrat comme sélectionneur de l'Allemagne, a indiqué la Fédération (DEB). Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2027.
Kreis sera donc encore à la bande durant les Mondiaux en Allemagne prévus en 2027. Le Germano-Canadien dirige la sélection depuis mars 2023. Deux mois après, l'Allemagne avait perdu la finale des Mondiaux contre le Canada.
Source: ATS
Genève-Servette dit au revoir à son entraîneur assistant
Une rare opportunité a fait basculer le parcours de Pierre Allard. Le technicien québécois quitte le Genève-Servette Hockey Club pour prendre en main Villach, formation autrichienne engagée en ICEHL. Contacté ce week-end, l’ancien préparateur physique du Canadien de Montréal – qui a passé onze saisons dans l’organisation NHL avant de devenir assistant à Munich puis à Genève – va vivre sa première expérience comme entraîneur principal. Le GSHC, qui a accepté de le libérer, salue son travail, son professionnalisme et son investissement au sein du club.
Le Franco-Canadien n’a pas manqué de remercier ses dirigeants et les supporters pour leur accueil, affirmant garder «un excellent souvenir» de son passage à Genève. Pour la suite de la saison, les Aigles ont déjà trouvé son successeur. Le Finlandais Samuel Tilkanen, 36 ans, rejoint le staff grenat. Assistant à Berne entre 2016 et 2020, il y a conquis deux titres de National League avant de poursuivre au HIFK en Liiga. Il sera derrière le banc dès ce mercredi à Davos.
Oskari Laaksonen quitte le HC Bienne
Le HC Bienne annonce ce lundi le départ avec effet immédiat de Oskari Laaksonen. Le contrat qui liait le joueur finlandais au club seelandais jusqu'en 2027 a été résilié d'un commun accord. Arrivé cet été, le défenseur n'a pas trouvé sa place sous les ordres de Matti Filander (16 apparitions, 4 assists).
Le Finlandais retourne dans son ancien club, Luleå HF.
Chris Egli signe pour deux saisons à Zoug
Zoug a engagé pour les deux prochaines saisons l'attaquant Chris Egli (29 ans). Celui-ci évolue actuellement à Davos, son club formateur. Il a disputé plus de 450 matches de National League.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
31
48
71
2
Lausanne HC
0:1
31
25
56
3
HC Fribourg-Gottéron
31
21
56
4
Genève-Servette HC
1:0
32
-7
53
5
Rapperswil-Jona Lakers
31
-3
52
6
HC Lugano
29
19
50
7
EV Zoug
29
1
47
8
ZSC Lions
30
14
46
9
EHC Bienne
1:0
31
-8
41
10
SCL Tigers
0:1
31
-2
39
11
HC Ambri-Piotta
30
-26
37
12
SC Berne
1:0
30
-12
36
13
EHC Kloten
29
-23
31
14
HC Ajoie
0:1
31
-47
24