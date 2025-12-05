Mauvaise nouvelle pour Lausanne qui perd un cadre

Lausanne: Plusieurs semaines d'absence pour Ken Jäger

Mauvaise nouvelle pour le Lausanne HC quelques minutes avant la pause de l'équipe nationale. Les Vaudois devront en effet se passer de Ken Jäger, touché au haut du corps dimanche dernier lors de la rencontre face à Langnau. Le Grison, centre de la troisième ligne, va manquer plusieurs semaines de compétition. Il ne reviendra pas avant la fin de l'année.

Dans l'alignement, Théo Rochette évolue donc toujours au centre de la deuxième ligne, tandis que Jason Fuchs s'occupe du troisième trio. Dimanche dernier, l'attaquant polyvalent jouait sur la première ligne avec le duo Caggiula/Czarnik. Ce vendredi soir, c'est Raphael Prassl qui est promu à cette position.

Fabian Heldner, pourtant sélectionné pour le tournoi de l'équipe de Suisse la semaine prochaine, n'est toujours pas de retour au jeu. Le défenseur paraissait proche d'un retour au jeu en milieu de semaine. Le staff vaudois n'a semble-t-il pas voulu prendre de risque le concernant.