Grégory Beaud Journaliste Blick

Deuxième défaite depuis la reprise pour Genève-Servette et deuxième prestation dégoulinant de frustration pour les Aigles. Battus à la maison par Langnau, ils ont cette fois-ci perdu à Bienne en ayant à nouveau livré une prestation terne avec un état d'esprit pas franchement exemplaire.

La rencontre a commencé avec un quart d'heure de retard, la faute à un accident sur l'autoroute entre Genève et Bienne. Et le GSHC a peiné à se mettre dans la partie puisque Toni Rajala (7e) et Fabio Hofer (8e) se montré dangereux dès les premiers coups de patin. Le second nommé a même touché le poteau de Stéphane Charlin.

Genève menait pourtant...

C'est totalement contre le cours du jeu que Markus Granlund a pu ouvrir la marque peu après (9e, 0-1). Le chasseur de buts finlandais a pu exploiter un rebond accordé par le gardien Luis Janett. La doublure d'Harri Säteri a pu jouer en raison de l'alignement du nouveau venu en attaque, Niko Huuhtanen.

Les Seelandais pensaient avoir égalisé deux minutes plus tard à la suite d'une jolie combinaison entre Robin Grossmann et Johnny Kneubuehler (11e). La réussite a toutefois été annulée en raison d'une obstruction sur le gardien grenat. Ce n'était que partie remise puisque le power-play suivant a permis aux Biennois de revenir à égalité par Rodwin Dionicio (13e, 1-1).

Le deuxième but biennois est tombé deux minutes plus tard. Cette fois-ci, Johnny Kneubuehler n'a pas vu sa réussite être annulée (15e, 2-1). Sur cette occasion, le Vaudois de la Tissot Arena a pu profiter d'un joli coup d'œil de Jere Sallinen pour se retrouver en position idéale. Cet avantage d'une longueur après une période était le minimum pour des Biennois très en jambes.

Luis Janett très bon

Le second tiers a vu Genève se montrer un rien plus dangereux, notamment sur une période de supériorité numérique asphyxiante. À deux reprises, le puck a flirté avec la ligne du but seelandais sans toutefois terminer sa course au bon endroit (31e). Une minute plus tard, Marco Miranda est passé proche de l'égalisation après une relance foireuse de Linus Hultström. Buteur vendredi, le No 85 n'a pas récidivé dans le Seeland.

Lors de l'ultime période, Genève a raté deux montagnes par Jesse Pululjärvi à 5 contre 4. Il a touché le poteau puis s'est heurté à Luis Janett. Ce dernier a encore été décisif face à Josh Jooris à la 43e minute. Bienne pensait avoir fait le plus dur en inscrivant le 3-1 par Petr Cajka (46e). L'attaquant a profité d'une absence de Tim Berni, encore une fois à côté de ses patins sur cette action. Comme d'habitude pourrait-on écrire.

Urgence de points

Paradoxalement, ce 3-1 a réveillé Genève-Servette qui est immédiatement revenu à une longueur par Marc-Antoine Pouliot sur une déviation (48e, 3-2). En fin de rencontre, Genève a été catastrophique au moment de tenter d'égaliser dans la cage vide. En presque trois minutes à 6 contre 5, les Aigles n'ont absolument montré. Triste.

Au classement, Genève-Servette est doucement en urgence de points. Alors que Zurich ou Zoug sont en net regain de forme, les hommes de Ville Peltonen, eux, plafonnent. Mardi, ils termineront leur année par un derby face à Lausanne qui sent la poudre. Bienne, de son côté, s'est donné un peu d'air et conserve sa dixième place.