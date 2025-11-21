Les fans de Lugano ont failli blesser la star de leur équipe

Comme trop souvent, la Corner Arena a été le théâtre de jets d'objets sur la glace de la part des fans locaux lors de la défaite face à Fribourg. Cette fois-ci, la conséquence a failli être dramatique pour Mike Sgarbossa, la vedette du club local.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Alors que le HC Lugano était mené 0-2 par Fribourg Gottéron, Luca Fazzini a été projeté au sol par Simon Seiler. Fautivement? Les fans locaux en étaient persuadés. Et comme souvent, ils ont décidé de le faire savoir en lançant une multitude d'objets sur la glace. Il faut dire que les supporters ont été bien aidés par le fait que chaque siège était garni d'un «clap clap» en carton.

Cette scène de la 50e minute a provoqué une interruption de jeu de plus de dix minutes. Intolérable, ce d'autant plus que les fans de la Corner Arena sont coutumiers du fait, comme l'avait d'ailleurs déjà fait remarquer le Genevois Tanner Richard lors des play-off de 2023: «Apparemment, c'est devenu acceptable de pouvoir lancer des verres de champagne sur la glace, s'était agacé Tanner Richard en fin de rencontre. La prochaine fois, peut-être que nous devrons venir avec des casques plus grands. Je ne comprends pas que ce soit toléré. Les fans ne sont visiblement pas responsables de leurs agissements.»

Le Grenat avait imagé son propos: «Ce n'est pas parce que ces gens paient pour un ticket qu'ils ont le droit se comporter comme des animaux de cirque». Des joueurs du GSHC nous avaient confié, à l'époque, avoir reçu des brique de verre sur le banc. «Derrière nous, il n'y a aucune sécurité, a précisé Julien Sprunger jeudi soir après la victoire de son équipe. Ailleurs, les gens qui lancent un objet sur la glace se font sortir. Ici? Rien du tout. C'est tout de même problématique.»

Le coach vainqueur, Roger Rönnberg, qui n'est jamais avare de bon mot, s'est évidemment agacé de cette situation: «Je ne pensais pas que les gens avaient encore autant de monnaie sur eux. J'imaginais plutôt voir des cartes de crédit voler.» On lui fait remarquer que la patinoire luganaise n'accepte d'ailleurs pas les pièces ni les billets à ses caisses. «Ah c'est vrai? Raison de plus!»

C'est justement une des nombreuses pièces qui a bien failli jouer un très mauvais tour à... un joueur du HC Lugano. Quelques minutes après cette interminable interruption, Mike Sgarbossa est allé se vautrer contre la bande devant le virage des fans de Lugano. La raison? Son patin s'est pris sur une pièce. «Un jour, il y aura un souci, remarque Julien Sprunger. Si son genou tourne et qu'il se blesse, c'est une catastrophe.»

Cette scène semble n'avoir pas eu de conséquences. Mike Sgarbossa s'est relevé avec peine mais a pu terminer la rencontre. Le capitaine local, Calvin Thürkauf, a essayé d'aller calmer les spectateurs en colère. «C'est bien qu'il ait fait ça, applaudit Julien Sprunger. C'est normal qu'il y ait des émotions. Et si deux gobelets tombent sur la glace, on peut vivre avec. Mais là, c'était clairement exagéré.»

Comment donner tort au No 86 des Dragons.