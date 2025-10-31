Le CP Berne traverse une période compliquée sur le plan offensif. Plusieurs joueurs clés, pourtant attendus pour porter l’équipe, peinent à trouver le chemin des filets. Tour d’horizon d’un contingent en panne d’inspiration.

1/7 Trop de joueurs du CP Berne ne parviennent pas à atteindre leur vitesse de croisière en matière de production offensive. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth

Miro Aaltonen: 0 but (5 assists)

Le Finlandais a été engagé pour succéder à Austin Czarnik, meilleur buteur de la ligue la saison dernière. Mais pour l’instant, Miro Aaltonen n’a toujours pas ouvert son compteur. Une situation difficilement explicable pour un joueur qui avait inscrit 20 buts avant sa suspension pour dopage à la cocaïne. Malgré tout, son absence se fait aujourd’hui cruellement sentir au CP Berne, où il est blessé.

Fabian Ritzmann: 0 but (2 assists)

Véritable révélation de la saison passée avec 7 buts et 10 assists, l’Engadinois semblait promis à un rôle de premier plan. Mais Fabian Ritzmann a perdu une bonne partie de son énergie et de son mordant. Son influence offensive est en chute libre.

Thierry Schild: 0 but (2 assists)

Le jeune attaquant de 20 ans, auteur de 6 buts la saison dernière, peine lui aussi à trouver son rythme. Difficile de dire si sa situation contractuelle – il n’a toujours pas prolongé – joue un rôle, mais Thierry Schild apparaît bloqué dans son développement.

Marco Lehmann: 1 but (0 assist)

Il a dû attendre son 14e match pour enfin inscrire son premier but de la saison. Malheureusement, Marco Lehmann s’est blessé dès la rencontre suivante. Un coup dur pour le CPB, tant son apport offensif est précieux. L’an dernier, il avait signé 13 buts et 13 assists en 32 matches, montrant qu’il pouvait faire la différence quand il est en pleine forme.

Marc Marchon: 1 but (4 assists)

Comme l’an passé, Marc Marchon met du temps à se mettre en route. Sur ses 11 buts de la dernière saison, 10 avaient été marqués à partir de décembre. Aujourd’hui, il semble un peu plus brouillon. Son premier but, inscrit mardi, pourrait toutefois lui permettre de retrouver confiance.

Ramon Untersander: 1 but (0 assist)

Le capitaine vit mal la situation actuelle. Son rôle a été considérablement réduit: il n’est presque plus aligné en powerplay et voit son temps de glace baisser de plus de trois minutes. La saison dernière, Ramon Untersander avait pourtant inscrit 7 buts et 16 assists.

Tristan Scherwey : 1 but (4 assists)

Le leader des Ours est lui aussi blessé. Même s’il n’avait marqué que 6 buts la saison dernière, son énergie et son impact manquent cruellement à l’équipe. Un seul but en 16 matchs reste bien en dessous de son niveau habituel.

Joel Vermin: 1 but (2 assists)

Avant sa blessure, l’ancien international suisse avait retrouvé sa place en attaque, après un passage en défense la saison passée. Auteur de 6 buts et 13 assists l’an dernier, Joel Vermin peine à redevenir le joueur percutant qu’il était.

Emil Bemström: 2 buts (2 assists)

Recruté avec de grandes attentes au vu de ses statistiques en Amérique du Nord (0,31 point par match en NHL, 1,17 en AHL), le Suédois déçoit. Revenu plus tôt que prévu de blessure pour pallier celle de Ejdsell, Emil Bemström manque encore de calme et de précision dans la finition.