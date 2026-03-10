La saison régulière terminée, c'est le moment des séries éliminatoires. Les play-off commenceront le 20 mars et dureront jusque fin avril. Les play-in se dérouleront du 12 au 18 mars.

Les play-in (du 12 au 18 mars)

Rapperswil (7) affronte Zoug (8) au premier tour des play-in, pendant que Bienne (9) croise le fer avec Berne (10). Le sortant le mieux classé affrontera Fribourg (2), l'autre croisera le fer avec Davos (1). Les séries se jouent en match aller-retour.

12 mars (20h): Zoug (8) - Rapperswil (7) et Bienne (10) - Berne (9)

14 mars (20h): Rapperswil (7) - Zoug (8) et Berne (9) - Bienne (10)

16 mars (20h): Gagnant (9) - (10) - Perdant (7) - (8)

18 mars (20h): Perdant (7) - (8) - Gagnant (9) - (10)

Les play-off (du 20 mars à fin avril)

Deux affiches des quarts de finale sont déjà connues (sauf pour Davos (1) et Fribourg (2), vous l'aurez lu). Genève (3) rencontrera Lausanne (6) pour un derby lémanique qui s'annonce bouillant. De son côté, Zurich (4) rencontrera Lugano (5). Le mieux classés a toujours l'avantage de la glace, donc commence la série chez lui. Les séries se jouent en best of 7, soit le premier à quatre victoires. Il n'y aura donc pas forcément d'actes 5, 6 et 7.

1/4 de finale:

20 mars (20h): Acte 1 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)

21 mars (20h): Acte 1 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano

22 mars (20h): Acte 2 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)

23 mars (20h): Acte 2 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano

24 mars (20h): Acte 3 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)

25 mars (20h): Acte 3 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano

26 mars (20h): Acte 4 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)

27 mars (20h): Acte 4 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano

28 mars (20h): Acte 5 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)

29 mars (20h): Acte 5 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano

30 mars (20h): Acte 6 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)

31 mars (20h): Acte 6 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano

1er avril (20h): Acte 7 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)

2 avril (20h): Acte 7 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano

1/2 finale:

4 avril (20h): Acte 1 demi-finale No 1 et 2

6 avril (20h): Acte 2 demi-finale No 1 et 2

8 avril (20h): Acte 3 demi-finale No 1 et 2

10 avril (20h): Acte 4 demi-finale No 1 et 2

12 avril (20h): Acte 5 demi-finale No 1 et 2

14 avril (20h): Acte 6 demi-finale No 1 et 2

16 avril (20h): Acte 7 demi-finale No 1 et 2

Finale:

18 avril (20h): Acte 1 finale

20 avril (20h): Acte 2 finale

22 avril (20h): Acte 3 finale

24 avril (20h): Acte 4 finale

26 avril (20h): Acte 5 finale

28 avril (20h): Acte 6 finale

30 avril (20h): Acte 7 finale

Les play-out (du 21 mars à début avril)

Ajoie (13) et Ambri (14) se rencontrent en finale des play-out. Là encore, la série se joue au meilleur des sept matches. Le perdant pourrait affronter la Chaux-de-Fonds ou Viège, seuls détenteurs de la licence, si l'un des deux remporte les play-off de Swiss League. Cela se tiendrait à partir du 15 avril, et ce tous les deux jours.

21 mars (20h): Acte 1 Ambri - Ajoie

24 mars (20h): Acte 2 Ajoie - Ambri

28 mars (20h): Acte 3 Ambri - Ajoie

31 mars (20h): Acte 4 Ajoie - Ambri

4 avril (20h): Acte 5 Ambri - Ajoie

7 avril (20h): Acte 6 Ajoie - Ambri

11 avril (20h): Acte 7 Ambri - Ajoie