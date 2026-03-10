Les play-in (du 12 au 18 mars)
Rapperswil (7) affronte Zoug (8) au premier tour des play-in, pendant que Bienne (9) croise le fer avec Berne (10). Le sortant le mieux classé affrontera Fribourg (2), l'autre croisera le fer avec Davos (1). Les séries se jouent en match aller-retour.
- 12 mars (20h): Zoug (8) - Rapperswil (7) et Bienne (10) - Berne (9)
- 14 mars (20h): Rapperswil (7) - Zoug (8) et Berne (9) - Bienne (10)
- 16 mars (20h): Gagnant (9) - (10) - Perdant (7) - (8)
- 18 mars (20h): Perdant (7) - (8) - Gagnant (9) - (10)
Les play-off (du 20 mars à fin avril)
Deux affiches des quarts de finale sont déjà connues (sauf pour Davos (1) et Fribourg (2), vous l'aurez lu). Genève (3) rencontrera Lausanne (6) pour un derby lémanique qui s'annonce bouillant. De son côté, Zurich (4) rencontrera Lugano (5). Le mieux classés a toujours l'avantage de la glace, donc commence la série chez lui. Les séries se jouent en best of 7, soit le premier à quatre victoires. Il n'y aura donc pas forcément d'actes 5, 6 et 7.
1/4 de finale:
- 20 mars (20h): Acte 1 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)
- 21 mars (20h): Acte 1 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano
- 22 mars (20h): Acte 2 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)
- 23 mars (20h): Acte 2 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano
- 24 mars (20h): Acte 3 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)
- 25 mars (20h): Acte 3 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano
- 26 mars (20h): Acte 4 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)
- 27 mars (20h): Acte 4 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano
- 28 mars (20h): Acte 5 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)
- 29 mars (20h): Acte 5 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano
- 30 mars (20h): Acte 6 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)
- 31 mars (20h): Acte 6 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano
- 1er avril (20h): Acte 7 Davos (1) - (8, 9 ou 10) et Fribourg (2) - (7 ou 8)
- 2 avril (20h): Acte 7 Genève - Lausanne et Zurich - Lugano
1/2 finale:
- 4 avril (20h): Acte 1 demi-finale No 1 et 2
- 6 avril (20h): Acte 2 demi-finale No 1 et 2
- 8 avril (20h): Acte 3 demi-finale No 1 et 2
- 10 avril (20h): Acte 4 demi-finale No 1 et 2
- 12 avril (20h): Acte 5 demi-finale No 1 et 2
- 14 avril (20h): Acte 6 demi-finale No 1 et 2
- 16 avril (20h): Acte 7 demi-finale No 1 et 2
Finale:
- 18 avril (20h): Acte 1 finale
- 20 avril (20h): Acte 2 finale
- 22 avril (20h): Acte 3 finale
- 24 avril (20h): Acte 4 finale
- 26 avril (20h): Acte 5 finale
- 28 avril (20h): Acte 6 finale
- 30 avril (20h): Acte 7 finale
Les play-out (du 21 mars à début avril)
Ajoie (13) et Ambri (14) se rencontrent en finale des play-out. Là encore, la série se joue au meilleur des sept matches. Le perdant pourrait affronter la Chaux-de-Fonds ou Viège, seuls détenteurs de la licence, si l'un des deux remporte les play-off de Swiss League. Cela se tiendrait à partir du 15 avril, et ce tous les deux jours.
- 21 mars (20h): Acte 1 Ambri - Ajoie
- 24 mars (20h): Acte 2 Ajoie - Ambri
- 28 mars (20h): Acte 3 Ambri - Ajoie
- 31 mars (20h): Acte 4 Ajoie - Ambri
- 4 avril (20h): Acte 5 Ambri - Ajoie
- 7 avril (20h): Acte 6 Ajoie - Ambri
- 11 avril (20h): Acte 7 Ambri - Ajoie
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42