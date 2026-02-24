Le HC Ajoie engage un renfort finlandais
Les Jurassiens ont mis sous contrat le défenseur finlandais Tarmo Reunanen jusqu'au terme de la saison. Il débarque en provenance du TPS Turku en première division finlandaise. Cette saison, l'arrière a inscrit 24 points en 45 matches de championnat. Durant sa carrière, il a disputé 4 matches de NHL avec les New York Rangers, lors de la saison 2020/2021. Il a en outre pris part à 69 rencontres de AHL entre 2020 et 2022 avant de revenir en Europe.
Du côté du HCA, Tarmo Reunanen est le troisième défenseur finlandais sous contrat après Antonni Honka et Niklas Friman. Au niveau des attaquant étrangers, les Vouivres peuvent compter sur cinq éléments: Pierre-Edouard Bellemare, Jonathan Hazen, Jerry Turkulainen, Julius Nättinen et Phil-Michael Devos. Reunanen pourrait déjà être aligné dès ce vendredi pour le match contre Lugano
Le HC Ajoie se renforce avec l’arrivée, pour la saison prochaine, du joueur de centre Nolan Diem. L’attaquant de 32 ans a signé une entente d’une saison avec le club jurassien, soit jusqu’au terme de l’exercice 2026/27.
Formé à Lausanne, le joueur de 181cm pour 86kg a porté les couleurs de Zoug, Langnau puis Kloten. En 561 matchs de National League, Nolan Diem a comptabilisé 139 points (50 buts et 89 assists).
Coup dur pour Ambri-Piotta
Ambri-Piotta terminera le championnat régulier de National League sans le concours de Diego Kostner. Blessé au haut du corps face à la Finlande durant le tournoi olympique, le centre italien de 33 ans est au repos forcé pour encore trois semaines, a annoncé lundi le club léventin.
Un joueur passe de Zurich à Kloten!
Pontus Aberg quitte provisoirement les Zurich Lions, a annoncé lundi le double champion de Suisse en titre. L'attaquant suédois de 32 ans a été prêté dans un premier temps pour trois matches à Kloten. Mais ce prêt pourrait se prolonger jusqu'au terme de la saison si le «Z» ne rappelle pas Aberg avant le 1er mars.
Sierre tient sa revanche
Le HC Sierre tient sa revanche ! Battu à la Chaux-de-Fonds au début du mois en finale de la Coupe de Suisse, le vainqueur de la saison régulière a, cette fois, imposé sa loi en terre neuchâteloise.
La formation de Chris McSorley s’est imposée 7-3 grâce à sept buteurs différents. Malgré l’ouverture du score de Toms Andersons à la 10e, La Chaux-de-Fonds a concédé une troisième défaite de rang pour glisser à la cinquième place du classement après les succès de Thurgovie à Arosa (2-1), de Bâle à Dübendorf face à GCK (4-1) et de Viège devant Coire (3-2).
Sierre a encore renforcé sa place de leader en Swiss League. Les Valaisans ont battu Olten dimanche 3-1 pour désormais compter dix points d'avance sur Thurgovie.
Les Soleurois ont frappé les premiers par Reinhard (11e). Sierre a retourné la situation grâce à deux réussites à cinq contre quatre signées Halbgewachs (28e) et Völlmin (32e). Le 3-1 marqué par Asselin (60e) l'a été aussi en supériorité numérique et alors qu'Olten avait sorti son gardien
Thurgovie s'est imposé 5-4 ap contre Bâle. Les Rhénans menaient encore 4-2 à un peu plus de cinq minutes de la fin, mais leurs adversaires ont égalisé en 24 secondes par Ljunggren (55e) et Truong (56e). Ljunggren a donné la victoire à son équipe après 2'01 de prolongation. Thurgovie prend ainsi deux points d'avance sur La Chaux-de-Fonds et trois sur Bâle.
Lawrence Pilut prolonge chez les Lakers
Lawrence Pilut prolonge aux SC Rapperswil-Jona Lakers pour la saison 2026/27. Le défenseur suédois de 30 ans, freiné par une blessure à l’épaule après son arrivée, a impressionné le staff par son engagement. L’ancien Lausannois, leader reconnu, espère désormais enchaîner et contribuer aux ambitions des Lakers après un parcours marqué par la NHL et la KHL. La saison dernière, il était encore un joueur du LHC mais, déjà blessé, il n'avait pas pu évoluer avec les Lions.
«Je me réjouis énormément de vivre une année supplémentaire avec la famille de Rappi. Je suis très heureux avec tous les membres de l’équipe et du staff, ils m’ont aidé à retrouver ma forme d’antan sur la glace. Je suis convaincu que beaucoup de choses positives attendent encore les Lakers, et je me réjouis d’en faire partie», réagit le Suédois dans un communiqué
Sierre cartonne Arosa
Leader de Swiss League, Sierre a passé une belle soirée sur la patinoire de la lanterne rouge Arosa. Les Valaisans se sont en effet imposés 8-1.
Le suspense n'a pas duré longtemps dans la station grisonne. Le score est en effet passé de 0-0 à 3-0 en... 46 secondes! Asselin (5'29), Kast (5'50) et Fuhrer (6'15) ont placé leur équipe sur les bons rails face à un adversaire totalement dépassé.
La Chaux-de-Fonds a par contre manqué son affaire. A domicile, les Neuchâtelois ont été battus 7-2 par Coire. Leur retard sur Sierre se monte ainsi désormais à neuf points.
Kloten recrute le défenseur Simon Johansson
L'EHC Kloten pourra compter dès la saison prochaine sur Simon Johansson, défenseur suédois de 25 ans, qui a signé un contrat jusqu’en 2028. En provenance du club finlandais d'Ilves Tampere, il se distingue par ses qualités offensives et sa puissance.
Le directeur sportif Ricardo Schödler souligne: «Simon est un défenseur offensif talentueux, doté d’excellentes qualités techniques, performant en supériorité numérique et efficace en relance.»
Ludovic Claesson renforce le HC Davos
Le défenseur suédois Ludvic Claesson (29 ans) rejoint le HC Davos avec effet immédiat. En provenance de Vaasan Sport (Finlande), il doit apporter «des options supplémentaires et de la solidité en défense pour les play-off» jusqu’à la fin de la saison, indique le club grison.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
46
61
102
2
HC Fribourg-Gottéron
47
42
88
3
HC Lugano
46
34
81
4
ZSC Lions
46
27
80
5
Genève-Servette HC
46
3
77
6
Lausanne HC
46
21
76
7
Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zoug
46
-16
67
9
SC Berne
46
-4
64
10
SCL Tigers
46
4
64
11
EHC Bienne
46
-22
59
12
EHC Kloten
46
-23
53
13
HC Ambri-Piotta
46
-44
52
14
HC Ajoie
47
-69
39