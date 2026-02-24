Le HC Ajoie engage un défenseur canadien à licence suisse

Le HC Ajoie engage un renfort finlandais

Les Jurassiens ont mis sous contrat le défenseur finlandais Tarmo Reunanen jusqu'au terme de la saison. Il débarque en provenance du TPS Turku en première division finlandaise. Cette saison, l'arrière a inscrit 24 points en 45 matches de championnat. Durant sa carrière, il a disputé 4 matches de NHL avec les New York Rangers, lors de la saison 2020/2021. Il a en outre pris part à 69 rencontres de AHL entre 2020 et 2022 avant de revenir en Europe.

Du côté du HCA, Tarmo Reunanen est le troisième défenseur finlandais sous contrat après Antonni Honka et Niklas Friman. Au niveau des attaquant étrangers, les Vouivres peuvent compter sur cinq éléments: Pierre-Edouard Bellemare, Jonathan Hazen, Jerry Turkulainen, Julius Nättinen et Phil-Michael Devos. Reunanen pourrait déjà être aligné dès ce vendredi pour le match contre Lugano