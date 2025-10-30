DE
Le club est en difficulté
Berne recrute un défenseur de Davos et mise sur la jeunesse

Le CP Berne annonce l’arrivée de Davyd Barandun et la prolongation de jeunes talents formés au club.
Publié: il y a 27 minutes
Davyd Barandun a fait ses débuts en Ligue Nationale avec le HCD lors de la saison 2018/19.
Photo: Pius Koller

Le CP Berne a officialisé la signature de Davyd Barandun (25 ans). Le défenseur rejoint les rangs bernois en provenance du HC Davos pour la saison à venir et s’est engagé pour trois ans, jusqu’à l’été 2029. Davyd Barandun a fait ses débuts en Ligue Nationale avec le HCD lors de la saison 2018/19 et a depuis disputé 355 matchs, toutes compétitions confondues, y compris les séries éliminatoires.

Berne mise sur la jeunesse

Outre cette recrue, le club a également annoncé la prolongation de contrat de son jeune attaquant formé au club, Alain Graf (20 ans). Depuis ses débuts la saison dernière, Graf a disputé 51 matchs de Ligue Nationale avec les Ours, inscrivant sept buts. Son nouveau contrat court également jusqu’en 2029.

Par ailleurs, les jeunes talents Kevin Zürcher (20 ans) et Levin Moser (20 ans) ont signé leur premier contrat professionnel, marquant une étape importante dans leur carrière et confirmant l’investissement du club dans sa relève.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
21
29
52
2
Lausanne HC
Lausanne HC
22
19
40
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
20
4
39
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
20
-4
36
5
EV Zoug
EV Zoug
20
5
34
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
20
10
33
7
ZSC Lions
ZSC Lions
20
12
31
8
HC Lugano
HC Lugano
20
8
31
9
SCL Tigers
SCL Tigers
20
-3
27
10
EHC Bienne
EHC Bienne
19
3
26
11
EHC Kloten
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Berne
SC Berne
19
-12
20
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
20
-26
19
14
HC Ajoie
HC Ajoie
20
-32
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
