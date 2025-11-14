Non, Linus Omark ne reviendra finalement pas au HC Lugano

La sentence vient tout juste d'être communiquée par le HC Lugano. Ce mardi après-midi, le club a annoncé que Linus Omark (38 ans) ne reviendrait pas au Tessin. Cet automne, il a disputé quinze matchs et inscrit onze points avec le HCL, contribuant à la bonne période traversée par les pensionnaires de la Cornèr Arena.

Photo: keystone-sda.ch

Des discussions étaient en cours pour un éventuel retour. Mais l'attaquant suédois n'a pas daigné poursuivre l'aventure. «La décision de ne pas conclure un nouvel accord jusqu’à la fin de la saison est exclusivement liée à des raisons familiales. La famille Omark n’a notamment pas jugé satisfaisantes les solutions proposées pour la scolarisation de leurs filles en Suisse», a communiqué le HC Lugano.

Le club a en outre tenu à remercier l'attaquant suédois «pour son engagement, son professionnalisme et la précieuse contribution qu’il a apportée à la progression de l’équipe depuis son arrivée fin septembre.»