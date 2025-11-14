Berne privé de son top scorer pendant plusieurs semaines
Coup dur pour le CP Berne: son attaquant finlandais Waltteri Merelä sera absent environ quatre semaines. Il s'est blessé au haut du corps avec son équipe nationale et devra subir une opération, ont indiqué les Ours.
Depuis le début de la saison, Waltteri Merelä a inscrit 8 buts et donné 5 assists. Il est le meilleur compteur de son équipe qui végète au 13e et avant-dernier rang du classement avec 22 points en 21 matches.
Soulagement du côté de Fribourg
Mercredi soir, Lucas Wallmark n'a pas été en mesure de terminer la victoire fribourgeoise face au HC Ajoie. Le maître à jouer suédois de Fribourg Gottéron a pris une canne au visage lors de la deuxième période et a dû rejoindre les vestiaires. La fin de rencontre a vu Fribourg Gottéron évoluer principalement avec Ludvig Johnson, défenseur de son état, sur une ligne offensive.
Ce jeudi matin, Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons, se veut rassurant. «Normalement, il devrait être en mesure de jouer vendredi.» Les pensionnaires de la BCF Arena recevront le HC Davos, leader incontesté, à cette occasion. Pour Lucas Wallmark, cette blessure au visage aurait pu être autrement plus embêtante. Pour mémoire, il avait déjà raté plusieurs matches en raison d'un puck reçu au visage plus tôt dans la saison. C'était déjà face à Ajoie. Mais cette fois-ci, les conséquences sont moindres.
Zoug frappe fort face au Sparta Prague
Zoug est bien parti pour rejoindre les quarts de finale de la Champions Hockey League. Les joueurs de Suisse centrale ont écrasé le Sparta Prague 6-0 mercredi lors du match aller des 8es de finale.
Hofmann, Kubalik, Künzle, Lindemann, Sklenicka et Herzog ont marqué les six buts devant le public zougois, alors que le score était déjà de 4-0 après vingt minutes. Le match retour est prévu le mercredi 18 novembre en Tchéquie.
Ambri-Piotta engage un défenseur slovaque
Ambri-Piotta a annoncé mercredi l'arrivée d'un nouveau renfort étranger. Le défenseur slovaque Michal Cajkovsky (33 ans) débarque en Léventine avec un contrat portant jusqu'au terme de la saison actuelle. Médaillé de bronze olympique en 2022 avec la Slovaquie, il a passé les huit saisons précédentes en KHL.
Le champion en titre privé de Christian Marti
Les Zurich Lions devront composer sans Christian Marti pendant environ six semaines. Le défenseur de 32 ans s'est blessé à l'entraînement au bas du corps, a annoncé le double champion de Suisse en titre sans donner plus de détails.
Non, Linus Omark ne reviendra finalement pas au HC Lugano
La sentence vient tout juste d'être communiquée par le HC Lugano. Ce mardi après-midi, le club a annoncé que Linus Omark (38 ans) ne reviendrait pas au Tessin. Cet automne, il a disputé quinze matchs et inscrit onze points avec le HCL, contribuant à la bonne période traversée par les pensionnaires de la Cornèr Arena.
Des discussions étaient en cours pour un éventuel retour. Mais l'attaquant suédois n'a pas daigné poursuivre l'aventure. «La décision de ne pas conclure un nouvel accord jusqu’à la fin de la saison est exclusivement liée à des raisons familiales. La famille Omark n’a notamment pas jugé satisfaisantes les solutions proposées pour la scolarisation de leurs filles en Suisse», a communiqué le HC Lugano.
Le club a en outre tenu à remercier l'attaquant suédois «pour son engagement, son professionnalisme et la précieuse contribution qu’il a apportée à la progression de l’équipe depuis son arrivée fin septembre.»
Julian Schmutz fidèle à Langnau
Julian Schmutz va rester dans l'Emmental. L'attaquant bernois de Langnau, dont le contrat arrivait à échéance en 2026, a prolongé son bail de trois ans.
Celui qui a 31 ans va donc rester à l'Ilfis jusqu'en 2029. Schmutz est l'un des bons attaquants suisses de Langnau. Il a inscrit 11 points (5 buts) en 21 parties cette saison. L'an dernier il avait mis 23 points et la saison d'avant 38 points dont 21 buts.
Une prolongation du côté de Porrentruy
Le HC Ajoie a décidé de prolonger le contrat de Frédérik Gauthier jusqu’à la fin de cette saison. L’attaquant canadien qui bénéficiait d’un contrat jusqu’à mi-novembre est donc maintenu jusqu’au terme de l’exercice 2025/26. Aligné durant 18 matches avec le HCA, il totalise 6 points (3 buts et 3 assists).
Bonne nouvelle pour le HC Ajoie!
Le club jurassien a prolongé le contrat de son défenseur Yonas Berthoud pour deux saisons supplémentaires. Arrivé durant l'été en provenance de Sierre, l'arrière a rapidement prouvé qu'il avait le niveau pour évoluer dans l'élite, lui qui compte déjà neuf points à son compteur en une vingtaine de matches.
Le Montheysan avait signé initialement un contrat d'un an avec option pour une saison supplémentaire. Il a finalement prolongé pour deux ans de plus, soit jusqu'au terme de la saison 2027/2028. Cela lui permettra de poursuivre sa progression en National League à 25 ans seulement.
Langnau met sous contrat le Suédois Jonathan Dahlén
Le Suédois Jonathan Dahlén renforcera Langnau lors de l'exercice 2026/27. Le club de l'Emmental a annoncé vendredi que l'attaquant de 27 ans avait signé un contrat portant sur une saison.
Dahlén, qui a disputé 61 matches de NHL avec les San José Sharks, patine actuellement pour le club de Timra, en première division suédoise. Il a déjà comptabilisé 18 points (10 buts, 8 assists) en 17 matches depuis le début de l'exercice.
Calvin Thürkauf est blessé, forfait pour deux macthes
Mauvaise nouvelle pour le sélectionneur national Patrick Fischer: il devra se passer de Calvin Thürkauf pour les deux prochains matches de l’Euro Hockey Tour face à la Suède et à la République tchèque. L’attaquant est contraint au repos en raison d’une blessure au haut du corps.
Calvin Thürkauf s’est blessé lors de la victoire 3-1 contre la Finlande, lors du premier match du tournoi à Tampere, et a dû quitter la glace prématurément.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
22
34
55
2
Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
23
18
40
4
Genève-Servette HC
23
-7
39
5
HC Fribourg-Gottéron
22
15
38
6
EV Zoug
21
6
37
7
ZSC Lions
22
17
37
8
HC Lugano
22
9
34
9
SCL Tigers
23
-4
30
10
EHC Bienne
21
0
27
11
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Berne
21
-14
22
14
HC Ajoie
22
-37
11